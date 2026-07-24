Istina je, ponovo smo zajedno: Gastoz za Pink.rs potvrdio pomirenje sa Anđelom, evo prve izjave!

Nakon što su pratioci na društvenim mrežama počeli da bruje o navodnom pomirenju Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, stigla je i zvanična potvrda. Posle brojnih spekulacija koje je pokrenuo snimak sa nastupa njegovog prijatelja Tozle, Gastoz je za Pink.rs priznao da su on i Anđela svojoj ljubavi dali novu šansu.

Podsetimo, internetom kruži na kojem se vidi kako Gastoz nežno mazi kosu misteriozne devojke kojoj lice nije bilo prikazano. Zbog boje i dužine kose mnogi su odmah posumnjali da je u pitanju upravo Anđela, a dodatnu buru izazvala je braon ženska torbica koja se nalazila na barskom stolu ispred devojke. Njihovi fanovi ubrzo su pronašli Anđeline ranije fotografije na kojima pozira upravo sa tom torbicom, pa su zaključili da je ona bila u njegovom društvu.

Iako se do sada nijedno od njih dvoje nije oglašavalo, Gastoz je sada rešio da stavi tačku na nagađanja i ekskluzivno za Pink.rs potvrdio da su ponovo zajedno.

- Istina je, Anđela i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi izvalili na mrežama, a vi ste me pozvali da me pitate, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste. Nismo do sada to javno obelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati - rekao je Gastoz za Pink.rs.

Ovom izjavom nekadašnji rijaliti par stavio je tačku na sva nagađanja koja su prethodnih dana preplavila društvene mreže. Nakon brojnih raskida, pomirenja i turbulentnog odnosa koji je intrigirao javnost, Anđela i Gastoz odlučili su da još jednom pokušaju da njihova ljubav uspe, a ostaje da se vidi da li će ovog puta njihova veza potrajati.

"Ne mislim da će doći do pomirenja", pričala Anđela

Podsetimo, Anđela je pre samo nekoliko dana o odnosu sa Marinkovićem otvorila dušu Joci Novinaru u "Rijaliti rešetanju".

- Što se Nenada tiče, mi nismo zajedno već neko vreme i tako je trebalo da bude. To ne znači da smo mi sada neprijatelji. To je jedan zaista lep period mog života, ne bi toliko trajalo, da nije valjalo - priznala je ona, a potom otkrila da li postoji šansa da dođe do pomirenja.

- Ne mislim. Znam da mi niko ne veruje kad to kažem, ali zaista ne mislim da će doći do pomirenja. Svaki put je bilo ''nikad'', pa se ponovo desilo. Ne razmišljam u tom smeru, treniram, putujem i uživam, zaista ne mislim o tome. Nas dvoje nismo sada u svađi, rastali smo se u korektnim odnosima, to je istina.

Autor: D .T.