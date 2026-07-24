INSTA REŠETKA! Evo šta se dešava sa Stanijom i Brazilcem posle Elite: Dačo Virijević razvezao jezik, pa urnisao Luku Vujovića (VIDEO)

Superfinalista "Elite 9" Dačo Virijević u rubrici "Insta rešetka" odgovarao je na najšakljivija pitanja gledalaca, koja su oni postavljali na zvaničnom Instagram profilu portala Pink.rs. Dačo je govorio o sukobu sa Lukom Vujovićem i Anitom Stanojlović, zbog čega se ne kaje, ali i tome da li je došlo do upoznavanja njegovog oca Srđana Virijevića Brazilca sa pobednicom Stanijom Dobrojević, na koju je bacio oko.

Kako komentarišeš to što se rijaliti klovn Lazar Vujović čm*rio tvoj tati na finalu?

- Iskreno, više ne bih spominjao to, da li je to radio ili ne. Bilo bi lepo od njega i bilo je lepo od njega da samo kaže:"Izvini", jer to što je imao sa mnom je sa mnom, nema potrebe da se vređaju porodice.

Da li se kaješ za sve provokacije upućene Aniti i Luki?

- Ne kajem se ni zbog jedne provokacije jer nisu bile provokacije.

Da li si uspeo da spojiš ćaleta sa Stanijom? Dobar si provodadžija.

- Nisam uspeo, ali ću možda uspeti. Drugarski, naravno.

Da li ti je Brazilac rekao nešto za Staniju, da li mu se možda sviđa?

- Mom tati se sviđa svaka lepa žena.

Da li imaš ti dečko imalo sramote u sebe? Da si moje dete odrekla bih te se preko novina.

- Sreća, pa nisam tvoje dete.

Da li je tata došao da te čuva sa obezbeđenjem?

- Nema potrebe da me bilo ko čuva, ja nikome ništa nisam naštetio niti ugrozio nečiji život. Mislim da treba da se čuvaju oni koji su bili nasilni i vređali porodice, radili šta su radili.

Misliš li da Luka i dalje pati za Aneli?

- Pati za tim životom.

Umesto što spletkariš drugima, bolje nađi sebi devojku, lepši će ti biti život.

- Hoću.

Autor: D. T.