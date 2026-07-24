Poseban dan za Uroša Stanića: Ima veliki razlog za slavlje, Comara se oglasila emotivnom objavom (FOTO)

Superfinalista "Elite 9" Uroš Stanić posle turbulentnog perioda konačno ima razlog za osmeh i slavlje. Naime, kontroverzni rijaliti učesnik danas proslavlja rođendan, a čestitke mu danas stižu sa svih strana.

Uroš je danas napunio 25 godina, a prijatelji i fanovi mu uveliko čestitaju divan dan. Najveću pažnju privukla je čestitka njegove prijateljice iz sedme sezone Milice Veličković, čije je bitke bio i u nedavno završenoj "Eliti".

Veličkovićeva je objavila njihovu zajedničku fotografiju i poželela mu srećan rođendan.

Osim nje, čestitke su mu javno uputili i Đole Kralj VIP, Tanja Stijelja Boginja...

Zauzeo 15. mesto u superfinalu

Podsetimo, Uroš je odlukom gledalaca završio kao petnaestoplasirani superfinalista "Elite", a odmah po izlasku sa imanja opleo je po cimerima. Protiv Asmina Durdžića najavio je tužbu.

- Cela porodica je blam zajedno sa svojom decom. Oni su vaspitali Asmina, a on je montrum i zlo - rekao je Uroš, a potom prokomentarisao izjavu Borislava Terzića Terze da će tužiti Veličkovićevu.

- On treba da tuži sam sebe. Njega dete ne zanima. Umesto da se bori za dete borio se za k*rvu. Milici ne može da prismrdi.

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Autor: D. T.