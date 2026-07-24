HRPO G*VANA! Teodorina majka Slavica javno urnisala Anelinu Groficu: Na superfinale si poslala švalera što ti voda unuku! (VIDEO)

Ni nakon završetka "Elite 9" ne prestaju sukobi između porodica bivših učesnika. Ovoga puta u centru pažnje našle su se Jasmina Ahmić, poznatija kao Grofica, majka Aneli Ahmić, i Slavica Delić, majka Teodore Delić, koje su razmenile žestoke prozivke putem društvenih mreža.

Sve je počelo kada je Grofica na svom Instagram storiju podelila fotografiju Slavice i Teodore, uz uvredljiv komentar:

- Evo mame Teodorine, hrpa g*vana koja laje ko keruša.

Na ovu prozivku nije se dugo čekao odgovor. Teodora je snimila majku Slavicu, koja je u svom obraćanju uzvratila još žešćim rečima na račun Grofice.

- Bio joj je švaler na dočeku njene ćerke Analne! Isto hrpa g*vana, veći je od mene... Onaj što joj voda unučicu Noru po Dubrovniku na kupalište. To je njen švaler, što je dočekao Analnu. Ne znam mu ime, znam da je on j*bač Groficin! Ona se javno j*be, slikarka, što škraba po papirima - poručila je Slavica.

Grofica besna na Aneli

Tokom spektakularne završne žurke povodom finala Elite 9, dogodio se trenutak koji je iznenadio mnoge. Posle dugog perioda javnih sukoba i teških reči, Aneli Ahmić pružila je ruku pomirenja Minki i Mevlidi Durdžić.

Na slavlju su se susrele oči u oči, a umesto novih rasprava usledio je emotivan zagrljaj kojim su, kako se moglo videti, odlučile da stave tačku na nesuglasice koje su godinama punile naslovne strane. Sve uvrede i međusobne optužbe ostavile su po strani, a zajednički cilj bio je da zbog Asminove i Aneline ćerke Nore okrenu novu stranicu. Međutim, po svemu sudeći ovo pomirenje se nije svidelo Anelinoj majci Jasni, poznatijoj kao Grofica, te se ona u nekoliko navrata oglasila na društvenoj mreži Instagram.

Foto/Društvene mreže Foto/Društvene mreže Foto/Društvene mreže Foto/Društvene mreže Previous Next

Na prvom storiju koji je okačila Grofica je prozivala Durdžiće zbog razgovora sa Stanijom. Na drugom storiju je okačila Aneli kako razgovara sa Mevlidom i Minikom:

- E majku vam je*em - napisala je Grofica.

- Šta je ovo hijene oko nje, ona budala - napisala je Grofica i prozvala svoju ćerku Aneli.

Grofica je i na narednom storiju vređala Aneli:

- E glupačo, sa ženama koje su ti svašta nameštale, govorile.

Autor: D. T.