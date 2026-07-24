HRPO G*VANA! Teodorina majka Slavica javno urnisala Anelinu Groficu: Na superfinale si poslala švalera što ti voda unuku! (VIDEO)

Ni nakon završetka "Elite 9" ne prestaju sukobi između porodica bivših učesnika. Ovoga puta u centru pažnje našle su se Jasmina Ahmić, poznatija kao Grofica, majka Aneli Ahmić, i Slavica Delić, majka Teodore Delić, koje su razmenile žestoke prozivke putem društvenih mreža.
Sve je počelo kada je Grofica na svom Instagram storiju podelila fotografiju Slavice i Teodore, uz uvredljiv komentar:
- Evo mame Teodorine, hrpa g*vana koja laje ko keruša.
Na ovu prozivku nije se dugo čekao odgovor. Teodora je snimila majku Slavicu, koja je u svom obraćanju uzvratila još žešćim rečima na račun Grofice.
- Bio joj je švaler na dočeku njene ćerke Analne! Isto hrpa g*vana, veći je od mene... Onaj što joj voda unučicu Noru po Dubrovniku na kupalište. To je njen švaler, što je dočekao Analnu. Ne znam mu ime, znam da je on j*bač Groficin! Ona se javno j*be, slikarka, što škraba po papirima - poručila je Slavica.
Grofica besna na Aneli
Tokom spektakularne završne žurke povodom finala Elite 9, dogodio se trenutak koji je iznenadio mnoge. Posle dugog perioda javnih sukoba i teških reči, Aneli Ahmić pružila je ruku pomirenja Minki i Mevlidi Durdžić.
Na slavlju su se susrele oči u oči, a umesto novih rasprava usledio je emotivan zagrljaj kojim su, kako se moglo videti, odlučile da stave tačku na nesuglasice koje su godinama punile naslovne strane. Sve uvrede i međusobne optužbe ostavile su po strani, a zajednički cilj bio je da zbog Asminove i Aneline ćerke Nore okrenu novu stranicu. Međutim, po svemu sudeći ovo pomirenje se nije svidelo Anelinoj majci Jasni, poznatijoj kao Grofica, te se ona u nekoliko navrata oglasila na društvenoj mreži Instagram.
Na prvom storiju koji je okačila Grofica je prozivala Durdžiće zbog razgovora sa Stanijom. Na drugom storiju je okačila Aneli kako razgovara sa Mevlidom i Minikom:
- E majku vam je*em - napisala je Grofica.
- Šta je ovo hijene oko nje, ona budala - napisala je Grofica i prozvala svoju ćerku Aneli.
Grofica je i na narednom storiju vređala Aneli:
- E glupačo, sa ženama koje su ti svašta nameštale, govorile.
Autor: D. T.