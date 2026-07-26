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MNOGI NE ZNAJU DA JE OVO PRAVO IME MAJE MARINKOVIĆ: U njenim dokumentima stoji drugo ime i jedino je Taki tako zove kad je LJUT NA NJU

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/RED Portal ||

Pravo ime popularne rijaliti zvezde Maje Marinković nije ono po kojem je svi znamo. U njenim zvaničnim dokumentima stoji potpuno drugačije ime.

Ono što je posebno interesantno jeste da je jedina osoba koja je zapravo oslovljava njenim pravim imenom njen otac Taki Marinković, ali on to čini isključivo u trenucima kada je jako iznerviran i ljut na nju.

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Naime, Majino pravo ime je zapravo Marija.

Podsetimo, Maja Marinković, retko u javnosti govori o svom obrazovanju, ali detalji iz njenih školskih dana ne prestaju da intrigiraju njene pratioce. Iako se danas hvali velikim zaradama i kupovinom sopstvene nekretnine, njena prošlost u đačkoj klupi bila je potpuno drugačija.

Naime, Maja je pohađala srednju frizersku školu, ali učenje je nikada nije zanimalo i nije važila za uzornog đaka.

Autor: Pink.rs

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