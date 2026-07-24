KRISTINA SPALEVIĆ PODELILA UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! Kristijan se kolima zaleteo u zid: Trudna držim Kostu u naručju (VIDEO)

Novi skandal trese domaću javnost nakon što je Kristina Spalević objavila krajnje uznemirujući snimak iz automobila u kojem se nalazila sa bivšim partnerom, Kristijanom Golubovićem.

Bivša rijaliti učesnica je ovaj događaj opisala kao jedan od najtežih trenutaka koje je preživela tokom njihove veze, ističući da će tek izneti sve detalje i istinu o onome što se dešavalo iza zatvorenih vrata.

Na snimku koji je izazvao burne reakcije, vidi se Kristijan za volanom dok između njega i Kristine, koja sedi na zadnjem sedištu, dolazi do žustre rasprave. Situacija je eskalirala kada se Golubović tokom svađe naglo usmerio i krenuo kolima ka zidu. Prema rečima Spalevićeve, ona je u tom trenutku bila trudna i u naručju je držala njihovog sina Kostu, strahujući za sopstvenu bezbednost i bezbednost deteta.

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Čekam pitanje: ''Kako si ga izazvala?''

Uz objavljeni video, Kristina je poslala snažnu poruku kojom je dodatno šokirala pratioce: "Dosta za večeras. Datum i vreme imate gore. Trudna držim Kostu. Čekam pitanje: 'Kako si ga izazvala?'".

Pored ove dramatične situacije, u javnost nastavljaju da isplivavaju i druge kontroverze o Goluboviću, pa su se tako pojavile informacije o njegovom odnosu sa Slađom Lazić Poršelinom koja želi da mu rodi decu, ali i Kristijanove skandalozne tvrdnje da mu je on jedini muškarac kome je Stanija Dobrojević platila.

Autor: M.K.