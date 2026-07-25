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Glumila mi je drugaricu, a pljuvala me: Maja urnisala Staniju zbog foliraže, pa otkrila šta je bio okidač da se smuva s Alibabom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik i obelodanila istinu!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković prilikom čega se uključio gledalac Dimitrije i porazgovarao sa Majom i Asminom.

- Moram da pitam Asmina kako se oseća dok vređa majku svog deteta? - upitao je Dimitrije.

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- Pa ja bih najviše na svetu voleo da mogu za majku svog deteta da kažem da je najbolja na svetu, ali ne mogu. Moram da branim sebe i odgovaram na prozivke za koje sam optužen - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se ne dopada kod tebe što kad nemaš aduta više, ti onda vređaš žene - rekao je Dimitrije.

- Kako bi tebi bilo da tvoja žena priča da ti je gurala d*ldo? Kako bi se ti osećao na mom mestu kao muškarac i otac? - upitao je Asmin.

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- Loše - rekao je Dimitrije.

- Bar si iskren, zato imaš moje poštovanje. Mene bi bilo sramota da se moja mama i moj otac tako ponašaju - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, sviđa mi se kod tebe što ne dozvoljavaš da te neko bilo ko ponizi. Braniš sebe i tako dalje. Isto tako imam i loše mišljenje o tebi jer stalno izdvajaš svoje drugarice, a onda završiš s njenim dečkom - rekao je Dimitrije.

- Hvala na komplimentu. Ja sam šest meseci držala stav i imala iluziju da smo mi drugarice, dok je ona izjavljivala napolju da smo samo poznanice - rekla je Maja.

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- Meni zasmeta kod Maje jer naseda na sitne provokacije - rekao je Dimitrije.

- Majo, šta je bio okidač da poklekneš i smuvaš se s Asminom ako te Stanija već nije gazila na ulasku? - upitala je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je posavetovana od strane Filipa Cara, bila je nafilovana i pljuvala me napolju dok je ušla unutra i predstavila se kako je ona dobra prema meni. Ona je meni u šetnji rekla da nema potrebe mene da vređa i tako dalje, da bi posle sat vremena okrenula priču i izgovorila da mene Taki podvodi. Stanija je mislila da ću ja da se povučem i da ću joj se prikloniti ne bi li prikupila informacije o Caru - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.P.

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