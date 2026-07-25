Maju Marinković stiglo gorko kajanje: Zažalila što nije još žešće gazila Staniju Dobrojević, ovo sebi neće oprostiti! (VIDEO)

Shvatila da je prema ljutoj suparnici bila čak i blaga!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković dok se putem audio-poziva uključila gospođa Ljilja Selimović iz Beograda.

- Majo, kako gledaš na sukobe sa Stanijom? - upitala je Ana.

- Sad kad vratim film, mislim da sam čak bila i blaga - rekla je Maja.

- Dobro jutro, Ljilja Selimović je kraj telefona. Želim da vas pozdravim sve i posebno goste, lep ste mi par. Asmine, ja mnogo volim Cazin i negde 80-ih godina sam bila tamo jer je moj pokojni svekar iz tog kraja. Stekla sam utisak da su to jako dobri ljudi, po tvojim roditeljima se to i potvrdilo. Ko se smeje i usnama i očima, taj čovek je dobar kao i vi. Stanija nije došla zbog tebe u Elitu nego jer je bila ljubomorna zbog Maje. Kad je ušla, navodno je došla na nekoliko dana i ostala je onda do kraja. Majo, ja nikada svom mužu nisam pravila probleme kad je negde pogledao, ali ja se nasmejem i prećutim - rekla je Ljilja.

- Ja sam Maji sve oprostio, zato i ne želim da se vraćam u prošlost. Ide sve na bolje i srećni smo, hvala Bogu - rekao je Asmin.

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Autor: N.P.