AKTUELNO

Zadruga

Maju Marinković stiglo gorko kajanje: Zažalila što nije još žešće gazila Staniju Dobrojević, ovo sebi neće oprostiti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Shvatila da je prema ljutoj suparnici bila čak i blaga!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković dok se putem audio-poziva uključila gospođa Ljilja Selimović iz Beograda.

pročitajte još

Poznajem ga od kada je bio mali... Stigle reakcije iz Cazina, Asmin otkrio zbog čega se nije trudio oko Nore kao oko Stanije i Maje (VIDEO)

- Majo, kako gledaš na sukobe sa Stanijom? - upitala je Ana.

- Sad kad vratim film, mislim da sam čak bila i blaga - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro jutro, Ljilja Selimović je kraj telefona. Želim da vas pozdravim sve i posebno goste, lep ste mi par. Asmine, ja mnogo volim Cazin i negde 80-ih godina sam bila tamo jer je moj pokojni svekar iz tog kraja. Stekla sam utisak da su to jako dobri ljudi, po tvojim roditeljima se to i potvrdilo. Ko se smeje i usnama i očima, taj čovek je dobar kao i vi. Stanija nije došla zbog tebe u Elitu nego jer je bila ljubomorna zbog Maje. Kad je ušla, navodno je došla na nekoliko dana i ostala je onda do kraja. Majo, ja nikada svom mužu nisam pravila probleme kad je negde pogledao, ali ja se nasmejem i prećutim - rekla je Ljilja.

pročitajte još

ASMIN JE GNJIDA OD ČOVEKA: Dačo žestoko izvređao Durdžića, pa veličao njegove roditelje, a onda se ostrvio na Takija: Prodavao je Lea na buvljaku! Pok

- Ja sam Maji sve oprostio, zato i ne želim da se vraćam u prošlost. Ide sve na bolje i srećni smo, hvala Bogu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

#pink live

#studio narod pita

POVEZANE VESTI

Domaći

Stiglo je gorko kajanje: Aneli ne može da oprosti sebi što nije slušala Đedovića na vreme! (VIDEO)

Domaći

FAKULTET JE ZAVRŠILA KLEČEĆI! Ljuba Pantović osula drvlje i kamenje po Staniji: Ta prostitutka nije zaključala ribicu, već KANTU! (VIDEO)

Zadruga

TRESE SE CRNI STO! Terza zagrmeo na Staniju, jer je umesto o Dači počela da priča o sebi, NASTAO HAOS! (VIDEO)

Zadruga

Nikada sebi neću oprostiti: Terzu stiglo gorko kajanje zbog izdaje Milice, evo da li je i dalje voli! (VIDEO)

Domaći

SVE LAŽI STANIJE DOBROJEVIĆ! Sita Ahmić sastavila SPISAK TUŽBI, ne piše joj se dobro: Ta glupača 15 godina naciji ispira mozak da je poštena, a o njoj

Domaći

Taki Marinković tuži Staniju Dobrojević: Sve sam prepustio advokatima!