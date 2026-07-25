NOVI HAOS KRISTIJANA I KRISTINE! Objavila snimke lomljave, pa pokazala kako sa nožem ide po kući: Ovo je bilo deset minuta pre dolaska policije (VIDEO)

Višemesečno medijsko prepucavanje Kristijana Golubovića i njegove bivše vanbračne partnerke Kristine Spalević dobilo je novi, dramatičan nastavak.

Nakon rastanka, nekadašnji rijaliti par gotovo svakodnevno iznosi teške optužbe na račun onog drugog, a njihovi sukobi iz privatnog života preselili su se na društvene mreže. Dok se Kristijan ne zaustavlja sa iznošenjem detalja tokom lajvova na TikToku, Kristina je sada odlučila da mu odgovori objavljivanjem novih snimaka za koje tvrdi da prikazuju uznemirujuće scene iz perioda njihovog zajedničkog života.

Samo dan nakon što je na Instagramu objavila Kristijanov uznemirujući snimak iz automobila, Spalevićeva je najavila da će dokaze koje poseduje objavljivati jedan po jedan.

- Pošto manipulator nastavlja da se bavi irelevantnim stvarima kada smo nas dvoje u pitanju, idemo dalje... - poručila je Kristina.

„Svaki stan u kom smo živeli je izlomio“

Na jednom od snimaka koje je objavila vidi se Kristijan dok sa kreveta i komode sklanja veliki broj stvari. Kristina je uz ovaj video iznela tvrdnje da je tokom njihove zajednice navodno pravio haos i lomio stvari po stanovima u kojima su živeli.

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Ona tvrdi i da se jedan od incidenata dogodio u neposrednoj blizini njihovog sina Konstantina.

- Lagano zagrevanje, čekam sledeću budalaštinu i ide snimak od kog nikom neće biti dobro, njemu najmanje. Svaki stan u kom smo živeli je izlomio, iživljavao se, naravno, sve pored dece. Ovaj plakar je pao centimetar od Koste. Zato sam sa decom zamalo tri puta ostala na ulici, jer niko nije hteo da nam izda stan - navela je Kristina uz snimak.

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Kristina je zatim najavila da više neće ćutati na optužbe i uvrede koje, kako tvrdi, Kristijan iznosi u javnosti, već da će pravdu potražiti pred nadležnim organima.

- Sve što kaže, a da nema dokaze za to, sve što me bude degradiralo zlonamerno - samo prijava, prijava, prijava. A ja ću sve dokaze izbacivati jedan po jedan. A pošto on pominje neke ljude iz prošlosti koji su ista g*vna kao i on, mada za nijansu bolja ipak, sada idu izjave osoba iz njegovog života - napisala je ona.

Objavila snimak sa nožem

Još veću pažnju javnosti izazvao je naredni snimak na kojem se, prema Kristininim tvrdnjama, vidi Kristijan kako sa nožem u ruci ide kroz kuću i seče svoje stvari. Spalevićeva navodi da je video nastao svega deset minuta pre dolaska policije, a objavila ga je kao odgovor na Kristijanove izjave da je spreman da ide na poligraf.

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- A šta je ovo? AI? Pošto pominje da može na poligraf da ide, u lajvu koji trenutno drži. To je izjavio i za prijavu za psa, gde je izjavio da može na poligraf, a snimak je predat policiji. Koga više lažeš? Ovo je bilo deset minuta pre nego što je došla policija - poručila je Kristina.

Očekuje se da će se i Kristijan oglasiti povodom najnovijih objava bivše partnerke.

Ljubav počela pred kamerama, kraj obeležile teške optužbe

Kristijan Golubović i Kristina Spalević upoznali su se tokom četvrte sezone rijalitija „Zadruga“, a njihov odnos prerastao je u emotivnu vezu tokom proleća 2021. godine. Vezu su nastavili i nakon izlaska iz rijalitija, a tokom zajedničkog života dobili su dvojicu sinova - Konstantina i Kirila.

Njihova zajednica proteklih godina prolazila je kroz brojne uspone i padove, svađe i pomirenja, a Kristina je u martu 2026. godine javno potvrdila da je napustila Kristijana i da ne namerava ponovo da mu se vrati. Prema tadašnjim medijskim izveštajima, njihovom konačnom razdvajanju prethodila je intervencija policije, nakon koje su Kristijanu bile izrečene hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije sa bivšom partnerkom.

Od tada traje njihov otvoreni rat preko društvenih mreža i medija. Nekadašnji partneri međusobno iznose optužbe o zajedničkom životu, novcu, odnosu prema deci i događajima koji su prethodili rastanku, dok njihova nova javna prepucavanja svakodnevno izazivaju burne reakcije korisnika društvenih mreža.

Autor: D.T.