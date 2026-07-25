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Veliko suočavanje bivših ljubavnika u Narod pita: Kačavenda i Janjuš konačno oči u oči pred milionima gledalaca, mesecima je iščekivala ovo raskrinkavanje!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večerašnje izdanje emisije "Elita - Narod pita" na televiziji Pink donosi jedno od najiščekivanijih suočavanja od završetka "Elite 9". U studio kod voditeljke Maše Mihailović stižu Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš, nekada bliski prijatelji čiji je odnos prerastao u otvoreni rat.

Njihova prošlost već mesecima intrigira javnost. Prošlog leta imali su tajnu romansu, a upravo je ta tema tokom "Elite 9" izazvala brojne polemike. Iznošenje šokantnih detalja o njihovom odnosu dovelo je do žestokih sukoba, međusobnih optužbi i uvreda, pa su nekadašnji prijatelji postali zakleti neprijatelji.

Foto: E-Stock/Gaja

Posebnu pažnju privukle su Milenine tvrdnje da poseduje informacije kojima će, kako je više puta najavljivala, raskrinkati Janjuša. Gledaoci su tokom rijalitija više puta slušali njene najave da će otkriti sve detalje njihovog odnosa, zbog čega nema sumnje da će večerašnje suočavanje biti prepuno tenzije, teških pitanja i odgovora koje publika dugo čeka.

Foto: Foto/RED Portal

Da li će večeras konačno staviti sve karte na sto, hoće li Janjuš odgovoriti na Milenine optužbe ili će njihov sukob dobiti novu dimenziju, ostaje da se vidi u programu uživo.

Gledaoci će, kao i uvek, imati priliku da se uključe u emisiju i postave im pitanja pozivom na broj 0677/300-300.

Ne propustite "Elitu - Narod pita", večeras na televiziji Pink, uz voditeljku Mašu Mihailović.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: D. T.

#Marko Janjušević Janjuš

#Maša Mihailović

#Milena Kačavenda

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