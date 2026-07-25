Asmin zaratio s ocem Mustafom zbog grljenja Aneli i Stanije, on odbrusio: Nećete me naterati na kajanje!

Mustafa Durdžić, otac superfinaliste "Elite" Asmina Durdžića, našao se na meti brojnih komentara nakon što je dan nakon superfinala rijalitija, na žurki u Šimanovcima, srdačno izgrlio sinovljevu bivšu nevenčanu suprugu Aneli Ahmić, kao i bivšu verenicu Staniju Dobrojević, inače pobednicu rijalitija.

Prvi mu je najstrašnije zamerio sin Asmin, koji je javno poručio da se stidi postupaka svoje porodice, a sada se ovim putem Mustafa ponovo oglasio na Fejsbuku.

- Zagrljaj, suze i pozdrav za kraj... Nećete me naterati na kajanje zato što sam zagrlio bivše devojke moga sina. Moj sin ima svoje emocije prema njima, one imaju svoje prema njemu, a moje emocije su sasvim druge prirode - objasnio je Mustafa i poručio:

- Elita je završena, svađe su završene, a posle svake bitke postoji i ono vreme pre bitke. Upravo to vreme pre bitke veže ljude, izmiruje ljude i podseti nas ko smo bili pre nego što su nas kamere posvađale. Ne kajem se ni jednu jedinu sekundu zbog zadnjeg zagrljaja. To je bio zagrljaj čovjeka, ne učesnika rijalitija. U našem životu bilo je i lepih trenutaka koji su vredni dostojanstvenog pozdrava. Zagrljaj je bio ljudski, a lepi trenuci ostaju bez obzira na sve što je došlo posle - zaključio je Asminov otac.

"Asmin nam je zbog Maje okrenuo leđa"

Mevlida i Mustafa žele da sina po svaku cenu odvoje od Maje Marinković dok se, kako su ranije izjavljivali, ne dogodi "ono najgore", a sada su u jednom intervjuu priznali da su sina blokirali.

Nisu krili koliko su razočarani što Asmin po izlasku iz rijalitija nije proveo više vremena sa njima, koji su zbog njega na nedelju dana došli u Beograd, već sa Majom, a sada je Mustafa u statusu na Fejsbuku objasnio kako se oseća zbog svega što se dešava. Zabrinjava ga to što je ustanovio da njegov naslednik uvek ima isti model ponašanja kada se zaljubi u neku ženu, te da ide "glavom kroz zid".

- Asmin kroz godine pokazuje isti obrazac ponašanja: svaka nova veza postaje za njega apsolutni centar sveta, dok porodica i najbliži automatski postaju protivnici čim se pojavi konflikt. Nekada je to bila Stanija, pa Aneli, pa neka treća, a danas je Maja - napisao je Mustafa, pa nastavio:

- U svakoj od tih priča on je bio spreman da se posvađa sa roditeljima, da okrene leđa onima koji su mu najbliži i da se ponaša kao da je ta trenutna ljubav važnija od svega. Problem je što se taj obrazac stalno ponavlja: kada veza pukne, ostaje gorčina, a porodica mora da nosi posledice njegovih izbora. Umesto da uči iz iskustva, on ponovo ide istim putem, negira ono što je ranije osećao i time sam sebe stavlja u loše svetlo. Ljubav koja je nekada bila „kao Bog“ danas se poriče, a nova se uzdiže do istog nivoa. Porodica je kroz sve to ostala dosledna, pokazala je ko je, šta znači podrška i stabilnost. Asmin, nažalost, pokazuje ono što nije: glumi bunt, glumi odanost, glumi snagu, ali na kraju ostaje praznina. Zato se i danas, kao i mnogo puta ranije, ponavlja ista priča: zbog Maje okreće leđa onima koji su mu najviše dali - zaključio je Mustafa na Fesjbuku.

Autor: D. T.