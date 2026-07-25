Grofica se hitno oglasila nakon što je Asmin prijavio Aneli policiji: Evo šta će biti s Norom

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su se tokom deset meseci, koliko je trajala "Elita 9" u kojoj su zajedno učestvovali, raspravljali oko ćerkice Nore, koju sve vreme čuva baka Jasmina Ahmić Grofica. Asmin je insistirao na tome da mu Ahmićke posle pune tri godine omoguće da bude u kontaktu sa detetom, a uprkos tome što se dogovor bivših supružnika nazirao, ipak će, po svemu sudeći, nadležni organi morati da reaguju.

Aneli i Asmin dodatno su produbili svoj rat, a sada je Durdžić ponovo podigao veliku prašinu kada je za Pink.rs izjavio da je prijavio svoju bivšu nevenčanu suprugu austrijskoj policiji, te da će u ponedeljak zvanično otpočeti pravnu borbu za dete.

Pozvali smo Aneli tim povodom, međutim nije odgovarala na naše pozive. Međutim, na Instagramu se oglasila njena majka Jasmina Ahmić Grofica, koja je jedinim storijem poslala jasnu poruku.

- Kad prijaviš policiji u Austriji bivšu za dete, pitaće ga:"Gde si ti bio?". "Bio u Americi, skitao sam okoloo, nisam pitao za dete, pa onda ušao u rijaliti, sve vreme majka izdržavala dete" - poručila je Grofica.

"Ne želim da joj oduzmem dete, ali..."

Podsetimo, Asmin je za naš portal izjavio da će dete posle pune tri godine morati da se vrati u Austriju, gde je i rođeno.

- Prijavio sam policiji da je dete već tri godine van Austrije, ispričao sam situaciju. Rekli su da moram da dođem ja i advokat, da potpišemo to, da pokrenemo tužbu, da da advokat izjavu, pošto on mene zastupa u Austriji. On će to u ponedeljak da reši sa policijom, odmah se pokreće postupak preko suda, a potom Centar za socijalni rad... Pokrenuće se postupak da se dete vrati u Austriju. Sve dok traje suđenje ne može da se napusti Austrija - objasnio je on, a potom dodao:

- Neće joj biti oduzeto dete, već mora da ga vrati u Austriju. Ukoliko to Aneli ne bude uradila, onda će joj nažalost biti oduzeto. Ja idem sa policijom da oduzmem dete, to stvarno ne želim. Ovo će joj biti samo mali znak da nikada u životu ništa nisam prijavio, da sada nauči ona, njena mama i sestra šta se dešava stvarno kada prijavim u Austriji to za dete.

Dok je govorio o njihovim prethodnim dogovorima koje su kovali dok su još bili u rijalitiju, Asmin je rekao da će otići u Dubrovnik, da pokuša da vidi dete, ali da od pravne borbe neće odustati, te da je Aneli mogla da mu ćerku dovede u Beograd da je vidi, da je stvarno to želela.

- Što nije došla u Beograd, da vidim svoje dete? Idem 26. tamo, to nema veze sa tim, šta ako ona to samo igra za rijaliti, uđe u desetku i kaže:"Nema više deteta"? Šta onda da radim? Da slušam ponovo tri godine iste priče, da blamiram sebe, svoju porodicu? Našu Noru da blamiram, stvarno mi više ne pada na pamet. Sama je rekla:"On da je hteo da vidi dete, on bi nazvao policiju".

Autor: D. T.