PLATIĆE ZA SVE TAJ MATORI OLOŠ! Sofija najavila gorku osvetu Danetu (70): Mojoj mami su od života napravili pakao, razbili joj auto, pretili...

Kontroverzna superfinalistkinja "Elite" Sofija Janićijević u žiži je interesovanja javnosti nakon napuštanja rijalitija zbog odnosa sa doskorašnjim emotivnim partnerom Borislavom Terzićem Terzom, ali i najavljenim ratom sa sedamdesetogodišnjim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije sa čijim se emocijama, prema sopstvenom priznanju, iskusno poigrala zarad finansijske koristi i nasledstva koje joj je prepisao, a potom opozvao.

U kratkom razgovoru za Pink.rs Sofija je priznala da se ona i Terza ponovo prate na društvenoj mreži Instagram, ali pojedinosti njihovog odnosa i dalje čuva za sebe. Kako kaže, gledaocima će uskoro sve biti jasno, budući da se bliži njihovo zajedničko gostovanje u emisiji "Narod pita".

- Jeste, zapratili smo se, a u kakvom smo stvarno odnosu najbolje će gledaoci videti vrlo brzo, kada budemo gostovali u emisiji - rekla je Sofija.

Budući da je tokom trajanja "Elite" govorila da će se osvetiti Danetu za sve što je o njoj izneo tokom njenog boravka u rijalitiju, pitali smo je da li je protiv njega pokrenula tužbu.

- Naravno da ću da ga tužim, postoji i prepiska gde je on demantovao da je bilo šta rekao - rekla je Sofija, a potom se osvrnula na odnos sa ocem Cakijem Janićijevićem, koji je sa njom najavio razgovor nakon superfinala.

- Nije ljut na mene, objasnila sam mu sve i rekla sve. Dane je veliki prevarant, moraće da dokazuje sve na sudu. Platiće za svaku izjavu koju vam je dao - rekla je Sofija, koja se potom osvrnula na odnos sa majkom Brankicom, koja se zbog cele afere svojevremeno povukla iz medija.

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- Sa mamom sam se videla, čula. Njoj su napravili pakao od života, ni krivoj ni dužnoj, jer se našla na dve fotografije. Razbili su joj auto oko Nove godine, pretili joj, tati isto... Dolazili novinari ispred zgrade, kod tate... - rekla je Sofija i dodala:

- Mama zna sve, kao što zna i tata. Pokazala sam im sve. Iza svake poruke, gde mi je doneo garderobu, na primer, videli smo se na 15 minuta. Prevarant, ološ. Ne smem mnogo da ga vređam, zbog suda.

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Autor: D. T.