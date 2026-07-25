Oglasila se Aneli nakon Asminove tvrdnje da ju je prijavio policiji: Izbegava da dođe u Dubrovnik, da vidi Noru!

Nakon što je bivši partner Asmin Durdžić izneo tvrdnje da je u Austriji pokrenuo postupak zbog njihove ćerke Nore, oglasila se i Aneli Ahmić, drugoplasirana superfinalistkinja "Elite", koja je za Pink.rs demantovala njegove navode.

Aneli smatra da Asmin samo pokušava da pronađe opravdanje zbog čega neće otići u Dubrovnik da vidi ćerku, te ističe da će u njegove reči poverovati tek kada pokaže konkretne dokaze.

- To su samo njegove budalaštine i šuplje priče. Čim bude dao bilo kakve dokaze da je stvarno nekog prijavio ili pokrenuo postupak, onda ću mu verovati, a ovo je samo vadilica da ne dođe u Dubrovnik, da vidi svoju ćerku - poručila je Aneli za Pink.rs.

Asminova lekcija za Aneli, Situ i Groficu

Podsetimo, Asmin je prethodno izjavio da je prijavio nadležnim organima u Austriji da se njihova ćerka već tri godine nalazi van te zemlje, kao i da će njegov advokat u ponedeljak završiti potrebnu proceduru za pokretanje postupka.

- Prijavio sam policiji da je dete već tri godine van Austrije, ispričao sam situaciju. Rekli su da moram da dođem ja i advokat, da potpišemo to, da pokrenemo tužbu, da da advokat izjavu, pošto on mene zastupa u Austriji. On će to u ponedeljak da reši sa policijom, odmah se pokreće postupak preko suda, a potom Centar za socijalni rad... Pokrenuće se postupak da se dete vrati u Austriju. Sve dok traje suđenje ne može da se napusti Austrija - rekao je Asmin.

On je zatim objasnio da, kako tvrdi, njegov cilj nije da Aneli ostane bez starateljstva nad Norom, već da se dete vrati u Austriju.

- Neće joj biti oduzeto dete, već mora da ga vrati u Austriju. Ukoliko to Aneli ne bude uradila, onda će joj nažalost biti oduzeto. Ja idem sa policijom da oduzmem dete, to stvarno ne želim. Ovo će joj biti samo mali znak da nikada u životu ništa nisam prijavio, da sada nauči ona, njena mama i sestra šta se dešava stvarno kada prijavim u Austriji to za dete.

Asmin je otkrio i da planira odlazak u Dubrovnik kako bi pokušao da vidi ćerku, ali je naglasio da od pravne borbe neće odustati.

- Što nije došla u Beograd, da vidim svoje dete? Idem 26. tamo, to nema veze sa tim, šta ako ona to samo igra za rijaliti, uđe u desetku i kaže: "Nema više deteta"? Šta onda da radim? Da slušam ponovo tri godine iste priče, da blamiram sebe, svoju porodicu? Našu Noru da blamiram, stvarno mi više ne pada na pamet. Sama je rekla: "On da je hteo da vidi dete, on bi nazvao policiju".

Oglasila se Grofica

Čim je videla šta njen bivši zet izjavljuje, na društvenim mrežama je reagovala Jasmina Ahmić Grofica, Anelina majka.

- Kad prijaviš policiji u Austriji bivšu za dete, pitaće ga:"Gde si ti bio?". "Bio u Americi, skitao sam okoloo, nisam pitao za dete, pa onda ušao u rijaliti, sve vreme majka izdržavala dete" - poručila je Grofica.

Autor: D. T.