TAKVA OSOBA... Ovako je Maja Marinković reagovala na pitanje o Caru, a evo šta kaže o navodima da je bila intimna s Anđelom (VIDEO)

Superfinalistkinja "Elite 9" Maja Marinković u rubrici "Insta rešetka" odgovarala je na najšakljivija pitanja gledalaca, koja su oni postavljali na zvaničnom Instagram profilu portala Pink.rs. Maja je govorila o svom odnosu sa Asminom Durdžićem, spekulacijama da je bila intimna sa Anđelom Rankovićem, a pitanje joj je stiglo i o Filipu Caru, bivšem dečku.

Gde će Maja da živi, Beograd ili Linc?

- Malo Beograd, malo Linc... Ali Beograd. Tu smo zajedno.

Šta li si na Asminu zavolela, čemu to nisi odolela?

- Bio je pažljiv prema meni, njega kao osobu... Koliko god da je u nekim situacijama bio grub, ima mnogo dobru stranu koju sam ja upoznala i naravno da sam je zavolela.

Da li se Marijana Zonjić treba ozbiljno zabrinuti da ćeš joj ukrasti nevenčanog muža?

- Ne, naravno.

Majo, brutalno izgledaš. Da li stvarno želiš da budeš sa ovim lažovom i da li misliš da će te ikada prevariti?

- Hvala na tome, znam. Što se tiče prevare, ja sam ti kamera 360. Ništa u životu ne možeš da sprečiš, ako neko hoće da te prevari, prevariće te, ali ne verujem da bi baš neko varao mene.

Slađa Poršelina je javno priznala da je bila intimna sa Anđelom, a potvrdila je da si i ti bila. Kako to komentarišeš?

- Ne komentarišem. Zaista, ne bih od nebitnih pravila bitne. To su za mene jedne obične splačine, konkretno ona, tako da se ne bih bavila njom. Naravno da je to čista laž, Anđelo je mnogo dobar momak i uvek smo imali čisto drugarski odnos. To su gluposti koje ljudi pokušavaju da izvrnu, to me uopšte ne dotiče.

Da li ćeš ostati imuna ukoliko Aneli i Asmin izgrade odnos zbog ćerke?

- Naravno. Treba da izgrade odnos zbog ćerke, svaka normalna osoba podržava da otac i majka budu u dobrom odnosu zarad deteta. Samo lud čovek to ne bi podržao, luda žena.

Imaš li dokaze od psihologa da si normalna?

- Da. Tri različita psihijatra, svi su rekli da sam odlično, da meni ništa ne fali, a to što ljudi ne mogu da se nose sa mojim karakterom, nisam ja kriva. Meni je top.

Kako se nosiš sa tolikom mržnjom i zavisti manje uspešnih od tebe?

- Nikada bolji neće komentarisati nekoga ko je bolji. Uvek loši komentarišu nekoga ko je bolji, i treba da me komentarišu, jer ja jesam za komentarisanje. To što je ljubomora i sujeta jača od svega, to je isključivo njihovo nezadovoljstvo, lični kompleksi i sujeta.

Koliko voliš Asmina i da li bi se udala za njega?

- Volim ga puno, najviše ga volim. Još uvek je rano o tome, ne razmoišljam o tome.

Da li vidiš Asmina kao oca tvog deteta?

- Još uvek ne planiram da se ostvarim na tom polju. Smatram da još uvek nisam spremna, kada bude bilo vreme pričaćemo o tome.

Koliko ti fali Filip Car od 1 do 10?

- Ne komentarišem takvu osobu, to je moja prošlost, tako će i ostati.

Autor: D. T.