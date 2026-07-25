Kristina Spalević dobila odvratne komentare nakon drame sa Kristijanom: Šta si tražila, to si dobila!

Nakon što je objavila uznemirujuće snimke na kojima se, kako tvrdi, vidi ponašanje njenog bivšeg partnera Kristijana Golubovića, Kristina Spalević nastavila je da se oglašava na društvenim mrežama.

Ovoga puta podelila je poruke i komentare koje je dobila od korisnika Instagrama nakon što je odlučila da javno govori o njihovom odnosu, ne krijući da su je pojedine reakcije posebno pogodile i razljutile.

- Ovi iz komentara prvi idu u crkvu i džamiju, a gde će posle života, sa ovakvim stavovima za tuđu žensku decu, to ne znam. Ovi bi me prvi oplakivali - napisala je Kristina, uz fotografije poruka koje su joj stizale.

Među komentarima koje je izdvojila našli su se i sledeći:

- Sve dolazi na svoje kad ulaziš u vezu sa ego-kromanjoncem. Šta si tražila to si i dobila.

- Znala si sa kim započinješ život.

- Šta ti je trebao oženjeni muškarac, sama si tražila.

Tvrdila da je Golubović lomio stanove

Podsetimo, Kristina je prethodno objavila snimak na kojem se vidi Kristijan Golubović kako lomi stvari po stanu, uz tvrdnju da je takvo ponašanje bilo učestalo tokom njihove veze.

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- Lagano zagrevanje, čekam sledeću budalaštinu i ide snimak od koga nikom neće biti dobro, njemu najmanje. Svaki stan u kome smo živeli izlomio je, iživljavao se. Zato sam zamalo 3 puta ostala na ulici jer niko nije hteo da nam izda stan - napisala je tada.

Objavila još jedan snimak iz automobila

Nedugo nakon toga, Spalevićeva je na svom profilu objavila još jedan uznemirujući video, ovog puta nastao u automobilu, za koji tvrdi da prikazuje jedan od najtežih trenutaka koje je doživela tokom veze sa Golubovićem.

Kristina je ranije najavila da će javnosti otkriti detalje iz njihovog privatnog života i, kako je navela, pokazati šta se zaista dešavalo iza zatvorenih vrata. Nakon niza optužbi na račun bivšeg partnera, objavila je i snimak koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

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Na videu se vidi kako Kristina sedi na zadnjem sedištu automobila, dok je Kristijan za volanom. U jednom trenutku između njih dolazi do burne rasprave, a Spalevićeva tvrdi da je situacija tada prerasla u veoma dramatičan sukob.

Autor: D .T.