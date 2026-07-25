Jako me je dirnulo, nemam reči... Kačavenda se hitno oglasila pred Narod pita! Nakon burne sezone otkrila šta su joj sinovi prvo rekli kad je napustila Elitu 9! (FOTO)

Milena odlučila javno da se zahvali svima koji su joj pružili podršku!

Milena Kačavenda ove godine je osvojila svoj najbolji plasman i u superfinalnoj noći najgledanijeg rijalitija u regionu "Elite 9" zauzela visoko sedmo mesto. Publiku je oduševilo na koji je način ona svaki put slavila kad je ostala na ostrvu, a ispratila neke od svojih neprijatelja, pa su ti klipovi postali jako viralni na društvenim mrežama.

Kačavenda je sad odlučila i da se oglasi putem svog profila na društvenoj mreži Instagram, samo par sati pred suočavanje sa Markom Janjuševićem Janjušem u emisiji "Narod pita", i svima koji su bili uz nju jasno stavi do znanja da joj to mnogo znači.

- Ljudi moji, nikad više poruka i pohvala i podrške nisam videla. Hvala vam do neba, ljubi vas vaša Milena. Tek kad sam izašla videla sam koliko sam voljena i jako me je dirnulo, nemam reči da vam se zahvalim. Istina je, videlo se da mrze nas žene, ali naša pobeda je u tome što su mislili da ih volite, a sve je ustvari drugačije skroz. Mene su moja deca sačekala i rekli da sam najjača majka na svetu koja postoji. Izdržala sam, a sad idemo još jače! Nije kraj! - poručila je Milena, a onda svoju celu podršku pozvala da se večeras jave u "Narod pita" kako bi joj zajedno pomogli u suočavanju sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Inače, ona je u utorak na žurki našim kamerama pokazala sat luksuzne marke Rolex, koji je dobila od sinova na poklon za izlazak iz rijalitija, a onda otkrila sa kakvim se komentarima suočila na ulici i u marketu.

- Sin stariji radi na jednom projektu, mlađi je u hotelu u Crnoj Gori, rešio da se bavi kulinarstvom. Stariji sin je 14 sati vozio, došao mrtav umoran samo da bi se pojavio, jer Mateja nije mogao, radio je sutradan. Nisam znala da je toliko vozio samo da bi došao. Koliko su me se odrekli i koliko nisu cenili moju borbu to govori poklon mojih sinova, sat koji sam dobila, koji kako kažu da sam zaslužila, jer oni znaju da sam svoj život njima posvetila. Videli su gledoci sami kako se Janjuš obratio, Luka, Mevlida, Mustafa, oni su demanotvali Asmina i nezvanično potvrdili ko je u pravu. Prijatelji su svi tu. Sve je laž i dođosmo i sad vidim ove prevesele muškarčine. Ponosna sam na sebe, da sam izbegla fizički kontakt, pljuvanje u lice, najmorbidnije uvrede, da sam to prekucala, onda sam rekla: Nećete ni da progovorite. Danas na ulici, nema ko me nije zaustavio i nije rekao: Sramota, neka si ih ispratila, onog rošavog... Za Vanju isto loši komentari. Ljudi na ulici, u prodavnici, kad kupuješ cigarete.... Ja sam na sebe ponosna, jeste mi bila teška sezona, mnogo sam više bolovala nego što je iko mogao da vidi. Ali ja sam jedna jaka žena, i stvarno sam ponosna na sebe. Jutros sam do 11 sedela sa svojim detetom, mlađi je bio na video pozivu sa svojim devojkama, oni su pokidali. Oni su oličenje i proizvod nas samih, ja sam pobedila - rekla je Kačavenda, a potom ispričala i šta njen bivši muž Srđan Kačavenda misli o svemu:

Autor: A. Nikolić