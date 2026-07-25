Sofija Janićijević otišla na remont: Pokazala veliku transformaciju, a svima je za oko zapao jedan detalj! (FOTO)

Janićijevićeva odmah nakon završeta "Elite 9" rešila da napravi korekcije na sebi!

Nekadašnja učesnica "Elite 9", najgledanijeg rijalitija u regionu, Sofija Janićijević, nije dugo čekala da nakon superfinala promeni izgled. Čim su se kamere ugasile, rešila je da se posveti estetskim korekcijama, a prvi rezultati već su osvanuli na društvenim mrežama.

Sofija je najpre pokazala da je uradila novu nadogradnju kose, pa se pohvalila znatno dužom i gušćom frizurom. Međutim, to nije jedina promena koju su njeni pratioci primetili.

Na snimku koji je objavila mnogi su zapazili da njen izgled deluje drugačije nego tokom boravka u rijalitiju. Posebnu pažnju privukla je regija oko očiju, zbog čega su se na društvenim mrežama pojavili komentari da izgleda kao da je zategla kapke ili uradila estetsku korekciju u tom delu lica.

Iako Sofija nije govorila o eventualnim estetskim zahvatima, osim što je pokazala novu nadogradnju kose, njen novi izgled izazvao je brojne reakcije i pokrenuo spekulacije među pratiocima, koji pokušavaju da odgonetnu šta je sve promenila odmah po izlasku iz rijalitija.

Inače Sodfija je tokom trajanja "Elite" govorila da će se osvetiti Danetu za sve što je o njoj izneo tokom njenog boravka u rijalitiju, pitali smo je da li je protiv njega pokrenula tužbu.

- Naravno da ću da ga tužim, postoji i prepiska gde je on demantovao da je bilo šta rekao - rekla je Sofija, a potom se osvrnula na odnos sa ocem Cakijem Janićijevićem, koji je sa njom najavio razgovor nakon superfinala.

- Nije ljut na mene, objasnila sam mu sve i rekla sve. Dane je veliki prevarant, moraće da dokazuje sve na sudu. Platiće za svaku izjavu koju vam je dao - rekla je Sofija, koja se potom osvrnula na odnos sa majkom Brankicom, koja se zbog cele afere svojevremeno povukla iz medija.

Sa mamom sam se videla, čula. Njoj su napravili pakao od života, ni krivoj ni dužnoj, jer se našla na dve fotografije. Razbili su joj auto oko Nove godine, pretili joj, tati isto... Dolazili novinari ispred zgrade, kod tate... Mama zna sve, kao što zna i tata. Pokazala sam im sve. Iza svake poruke, gde mi je doneo garderobu, na primer, videli smo se na 15 minuta. Prevarant, ološ. Ne smem mnogo da ga vređam, zbog suda.

Autor: A. Nikolić