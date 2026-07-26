BORBA ZA PARKING MESTO?! Janjuš i Kačavenda stilgi u besnim mašinama u Narod pita, a evo gde im je bio prvi susret (VIDEO)

Nisu mogli da se snađu na parkingu!

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš su večerašnji gosti u emisiji "Narod pita". Njih dvoje su bukvalno u isto vreme stigli ispred zgrade Televizije Pink u besnim mašinama.

NJih dvoje kao da su se takmičili ko će boljim automobilom doći, jer su oboje došli sa automobilom marke Range Rover.

Njih dvoje su se sureli na parkingu gde su se borili za parking mesto, ali po svemu sudeći Milena je pobedila, jer se prva uparkirala, dok je Janjuš čekao da se jedan auto skloni.

Nakon što je parkirao Janjuš se uputio ka zgradi Televizije Pink pre Milene, koja je ponela svoju najbolju drugaricu Babušku, jer je Janjuš tokom Elite zvao baba.

Detaljnije u video klipu ispod teksta.

Podsetimo: Prošlost MIlene i Janjuša već mesecima intrigira javnost. Prošlog leta imali su tajnu romansu, a upravo je ta tema tokom "Elite 9" izazvala brojne polemike. Iznošenje šokantnih detalja o njihovom odnosu dovelo je do žestokih sukoba, međusobnih optužbi i uvreda, pa su nekadašnji prijatelji postali zakleti neprijatelji.

Autor: pink.rs