Krenuo da kopa po arhivi! Janjuš izvadio prepiske s Kačavendom, evo kako je sve krenulo (VIDEO)

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš nastavili su sa sukobom, te je tako Janjuš premotao poruke sa Milenom od samog početka, što je i pročitao u emisiji "Narod pita".

Voditeljka Maša Mihailović obratila se Marku Janjuševiću Janjušu, prenevši mu oglašavanje njegove bivše devojke.

- U emisiji je gostovala tvoja bivša devojka Jelena Topić, rekla je da su te kamataši zatvarali u podrum i da ti je dala 15.000 evra koje joj nikada nisi vratio - pitala je Maša.

- Zamisli mene zatvarali u podrum?! Videću, pa ću naći ja...Ljubim je. Kakvih 15.000 evra, i ta je bila zaljubljena u mene bila pre šest godina! Sve one uđu sa mnom u priču srcem - rekao je Janjuš.

- Videli smo Janjuševe izbore, ja sam samu sebe obmanula misleći da je to jedan čovek koji je završio rijaliti priču, da je promenio život nakon nekih situacija - rekla je Kačavenda.

- Je l' si ti mislila da ćeš sa mnom biti u vezi - pitao je Janjuš.

- Što se toga tiče, on je rekao da nije imao ništa sa mnom osim što me je dva puta, kako je rekao, me op*lio. Je l' si ti mene samo dva puta opa*io - rekla je Milena.

- S tobom nikada nisam planirao ozbiljnu vezu, nisi me pitala da li hoću - rekao je Janjuš.

- Naravno da nije bilo dva dana dopisivanje - rekla je Kačavenda.

- Ženo, mi smo se dopisivali 10 dana, 15, 24 sata, non-stop, ali niko nije rekao da će biti u ozbiljnoj vezi - rekao je Janjuš.

- On je bio taj koji je rekao šta je rekao, krenuo da me blati, on se tako nije poneo večeras kada se pojavio - rekla je Kačavenda.

- Počelo je: "koliko me voliš od 1 do 100"... - rekao je Janjuš.

- Ja od tebe nisam tražila vezu, ne zanima me da li si tužan, dužan ili ružan. Veruj mi da me podržava brdo žena koje su takve smećare kao što si ti, izigrale. Ti si svaku ženu vređao, omalovažavao i ponižavao...Meni je Tanja kao rođena sestra, svako ko me zna, zna da sam normalna žena. Mene si kao ženu degradirao, ponižavao - rekla je Milena.

- Druže, ti me ne dotičeš, šokiran sam što sam sebi ovo dozvolio - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić