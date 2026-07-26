AKTUELNO

Zadruga

OVO JE NAJVIŠE BOLI: Milena priznala da je svesna da je Janjuš njen najveći blam (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je mnoge iznenadilo!

U novom izdanju emisije "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović, ugostila je Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša. 

-Nije mi bilo svejedno kada sam gledao njen odnos sa Anđelom, Biloje tu svega, od kuće do napolju - rekao je Janjuš.

- Moram da kaem da si ti Janjuše us*ao. Pitao si me za pokojnog verenika, ajde sada pričaj, slobodno - rekla je MIlena.

- Kako ti je bilo pre pet meseci kada si govorila da je ono što sam radio ljubav - rekaoi je Janjuš.

- Nisam ja to govorila - dodala je MIlena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako jemoguće da uspem da te isprovociram, kada komentarišem - rekao je Janjuš.

- Šta je bilo sa stanom što si hteo da kupiša svojoh čerki - rekla je Milena.

Nsaim ga kupio ali hoću - dodao je Janjuš.,

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon sledećeg uklučenja Janjuš i Milena su nastavili sukom oko Vanje Živić, a gledajteljka Zorica je postavila pitanje:

- Maločas ste pomeni Tošu, ali najsmešnije nešto što sam tražila od Toše da je Janjuš tražio gumenu zmiju da plaši narod, ali ni to mu nije pomoglo da pobedi.- rekla je gledateljka.

- Ona ne može da skine pogled sa mene, ona je luda za mnom - dodao je Janjuš.

- Hej Danka Danka dankaaa - dodala je Milena.

- Tebi nje treba veći blam, nego što si dozvolila sebi sa dotičnom osobom - rekla je gledateljka.

- Ma to je jedno smeće, jedna džukela, on je rekao da bi ga odskekao jer je je*ao babu. - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

POKAJAO SE BRZINOM SVETLOSTI! Asmin stao u Anelinu zaštitu, pa svima poručio: Ko je bude dirao IMAĆE PROBLEM SA MNOM! (VIDEO)

Domaći

'TO MOŽE SAMO JEDNA ČASNA ŽENA!' Pokojni pevač jednom prilikom otkrio šta se dešavalo u Arkanovoj kući nakon što je UBIJEN: Evo šta je Ražnatovićeva p

Pinkove Zvezde

KAKAV BARAŽ! Jedan od glavnih favorita VEČERAS ISPAO iz 'Pinkovih zvezda'!

Domaći

ŠOKANTNO! Sita javno podržala Aneli, a ne Neria u večerašnjem superfinalu Elite 9: Nek mi je sin hiljadu puta, moja sestra... (FOTO)

Domaći

NEOČEKIVANO?! LEPA BRENA U LJUBLJANI SAOPŠTILA OGROMNU PROMENU: Muzička zvezda donela važnu odluku o svojoj karijeri

Zadruga

SLEDI PAKLENA NEDELJA! Jompaz postavio NJEGA za novog vođu, biće gusto!