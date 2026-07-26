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Nemoj da pričam kako si brinuo O BRATU: Bukti nikad žešći rat Janjuša i Kačavende, pljušte provokacije po studiju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rat između Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša ne prestaje tokom čitave večeri u emisiji "Narod pita".

Maša Mihailović, voditeljka emisije "Narod pita", poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Ovde Slavica iz Beograda. Veliko poštovanje Mileni Kačavendi, zato što smo tu negde generacija, beogradske žene, devojke, urbane i samosvesne. Borila si se Milena kao puma...Jedino što si morala da se spustiš na nivo psovki i tako nekih stvari, tj. na neki nivo, jer je tvoj nivo mnogo iznad, gledaju ga podignute glave. Jedino što treba da uradiš, te glupetarije sa muškarcima bez mu*a, oprosti sebi, njima ne - rekla je gledateljka.

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- Sebi sam oprostila, otvoren prelom karaktera, malo alkohola viška. Što ne bih mislila da je i meni ubacio kamagru, pa sam ja utripovala hemiju?! Uspešno se, kako on misli, osvetio meni za sedmicu...Sofija je govorila da sam pila iza kreveta, oni skandirala, sprdali se za moje zaklinjanje u moju mrtvu majku. Ja prepoznavala brata raspadnutog na kiši, gazili ste me kao konja, ko vam je*e mater, smeća jedna odvratna muška - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvo je ovo zlo od žene - rekao je Janjuš.

- Smeće jedno je dovoljan dokaz, govori: "pominješ mi ćerku", moja deca slušaju šest meseci ono što je ovaj čovek izneo. Hteo je tada da kaže da sam govorila o njegovom pokojnom bratu, džukeletina smrdljiva. Vratio se u kuću u sedmici, pa smo čuli da se dopisivao. Smeće jedno smećarsko - rekla je Kačavenda.

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- Ja moram da sedim ovde, ali me je blam da sedim pored tebe, au, ne da me je blam - kukao je Janjuš.

- Da ti ja ne pričam kako si ti brinuo o svom bratu džukelo jedna, smradino jedna odvratna. Ma*š bre džukcu jedan - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma pričaj, ti si najveće zlo, ne možeš da me poremetiš. Ti si budala koja treba da se leči...Nab*jem i tebe i Đedovića na ku*ac, bolesna si ženo - rekao je Janjuš.

- Što se tiče moje bivše drugarice, one dr*lje i dr*nfulje, reci joj da podgreje sendviče dok bude stajala u redu ispred CZ-a - rekla je Kačavenda.

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- Ti si bolesna žena, ti si opsednuta sa mnom - rekao je Janjuš.

- Milena, nemoj mu davati na značaju, on ima tri poštapalice, a to su: da si bolesna, zlo i da si baba. Sve je suvišno i teraj tako dalje, kako god znaš i umeš, ti si imala gde da se vratiš, da te tvoja deca zagrle, a sve ostalo je nebitno. Htela sam da pitam Marka Janjuševića, da li znaš šta je mizogin - pitala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne - rekao je Janjuš.

- Dobro, izguglaćeš kada treba. Da li smatraš da treba da se nazoveš gospodinom, a ti si napustio ženu profesorku kada si se dohvatio sa Majom - pitala je gledateljka.

- Si se ti dohvatila?! Si verna 25 godina suprugu - rekao je Janjuš.

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- Janjuše, u koju deceniju ubrajaš sebe - pitala je gledateljka.

- Ne mogu ja da ubrajam, mogu samo da budem u petoj deceniji - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš zbog toga što si Milenu počeo da napadaš da je ona baba u petoj deceniji, pa te zato pitaju - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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