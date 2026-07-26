Ti si džukac koji me je iskoristio: Milena i Janjuš o ljubavnom odnosu, evo kako je počela njihova priča (VIDEO)

Od tada su u odn o!

U novom izdanju emisije "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović, ugostila je Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša. Nakon odgledanog priloga o emotivinoj vezui Janjuša i Milene.

- Kada gledam ovo teško mi bude. Žao mi je što nisam u dobrim odnosima sa Milenom Kačaevednom, bilo je lepo a situacija je loša, to je tužno - rekao je Janjuš.

- Ti si loša osoba, loš čovek. Ja moram da kažem ti si tražuio moj broj telefona, pokušavao si da dođeš u kontakt sa mnom. Ovaj čovek ne može da veruje da je bio sa mnom u odnosu. Ti si govedeo, sramota. Takođe Jovani pevačici je slao "voli te" - govorila je Milena.

- Ja sam njemu mnogo verovala,on je gospodin, a meni je sve i svašta govorio. Setimo se što je ona tražio moj broj - dodala je Milena.

- Pa dobro, šta je to loše - upitao je Janjuš.

- TI si jedan džukac koji me je iskoristio. Ja sam tebe upoznala sa decom, a ti si mene iskoristio - dodala je MIlena.-

Autor: N.B.