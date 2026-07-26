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OVO SU SVI ČEKALI! U Narod pita stižu Sofija i Terza: Nakon Elite će se naći OČI U OČI da rasprave se o aferi Dane

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Voditeljka Ana Radulović ugostiće bivši ljubavni par u večerašnjoj emisiji koju možete pratiti uživo na TV PINK!

Večerašnje izdanje emisije "Narod pita" donosi jedno od najiščekivanijih suočavanja nakon završetka Elite 9. Oči u oči naći će se bivši ljubavni par Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza, čiji je odnos mesecima bio u centru pažnje publike. Njihov susret dolazi u trenutku kada se o njihovom odnosu ponovo uveliko govori, pa nema sumnje da gledaoce očekuje uzbudljivo veče.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Njihova ljubavna priča započela je još u Eliti 8, kada je Terza prevario tada trudnu Milicu Veličković sa Sofijom Janićijević. Iako su pred sam kraj te sezone stavili tačku na vezu, ulazak u Elitu 9 doneo je novi početak njihove romanse. Međutim, pomirenje nije dugo trajalo, jer je usledio potpuni preokret nakon što su javnost, ali i sami učesnici rijalitija, saznali za Sofijinu aferu sa sedamdesetogodišnjim Danetom iz Skoplja, što je ponovo uzdrmalo njihov odnos.

Foto: Pink.rs

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da su se Sofija i Terza odmah nakon završetka Elite 9 ponovo zapratili na Instagramu, zbog čega su se pojavile brojne spekulacije da među njima ipak nije sve završeno. Upravo zato sve zanima kako će proteći njihov večerašnji susret, da li će zakopati ratne sekire, otvoriti stare rane ili možda iznenaditi priznanjem da emocije i dalje postoje.

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

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