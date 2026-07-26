Maja ima najbolju dušu: Janjuš otvorio dušu, šokirao odgovorima o bivšim ljubavima, pa otkrio da li će Vanju upoznati sa Krunom (VIDEO)

Bivši učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš u rubrici "Insta rešetka" odgovarao je na najškakljivija pitanja gledalaca, koja su mu oni postavljali putem zvaničnog Instagram profila portala Pink.rs.

Janjuš je tom prilikom bez dlake na jeziku govorio o svojoj ljubavnoj vezi sa Vanjom Živić, ali i bivšim partnerkama Mileni Kačavendi, Aneli Ahmić i Maji Marinković.

Dok je ovaca, biće i novaca. Kako gledaš na to?

- Pa to gledam... dok je ljudi koji će da plaćaju drugima, a ovi da ih šišaju. Znači, dok je ovaca, biće ovih što šišaju. Mora malo da se šiša vuna.

Koliko si cura imao u rijalitiju i koja ti je najbolja?

- Najbolja mi je sadašnja devojka, a koliko ih je bilo, pa za neke se ne zna, i onda ne mogu da kažu tačan broj.

Tvoje mišljenje o Terzi?

- Uvek sam govorio što se tiče Terze da sam negde slab na njega. Baš u situacijama kada sam ja bio u najgorim trenucima svog života, tada je bio uz mene i onda nemam šta drugo da kažem.

Koja je bolja osoba, Milena Kačavenda ili Aneli Ahmić?

- Za mene su iste.

Misliš da napolju nismo videli da si ti prvi zavodio i gnjavio Milenu?

- Pa kakve to veze ima? Zavode se ljudi, pa ako se oni sami zavedu, to je njihov problem. Ja imam pravo da zavodim, je l' tako? Niko ne može da ti zabrani. Slobodan sam ušao, mogu da zavodim koga ja hoću.

Da li se kaješ zbog odnosa sa Kačavendom?

- Ne bih sad rekao da se kajem nešto, ali... Da mi se vrati vreme, pravo da kažem, ne bih to ponovio.

Koja ti je bila bolja devojka, Maja, Aneli ili Kačavenda?

Verujte mi, mene je sramota da kažem, ali stvarno tako mislim. Mislim da Maja ima najbolju dušu.

Koliko te boli što nisi u top 3?

- Ništa. Mene to ne boli, zato što sam već negde rekao da sam ja izdržao ovaj period i pobedio sebe, a to je najbitnije.

Dragi Jaško, šta ti bi da budeš sa babuskarom?

- Eto, ne znam, popio sam malo. Ni alkohol nije što je nekad bio. Ne znam ni ja šta se splelo.

Da li imaš ozbiljne namere sa Vanjom?

- Imam, iskreno imam. Ne bismo provodili vreme svaki dan zajedno da nemam. Imam nameru da je upoznam sa Krunom.

Koliko si žena unesrećio do sada?

- Samo jednu, svoju suprugu.

Kada bi morao da izabereš sa kim ti je se*s bio bolji sa Aneli i Kačavnednom?

- Sa Aneli nisam imao odnos van rijalitija, a ovo u rijalitiju što se desilo bilo je baš onako... suptilno, da ne možeš da se pomeriš niže. Seks u rijalitiju je, brate, ne daj Bože nikome. Iskreno ne bih mogao da odgovorim na to pitanje jer ne mogu da uporedim.

Autor: pink.rs