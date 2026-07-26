Pinkovi voditelji žestoko osudili monstruoznost! Bojana i Joca javno podržali odluku Željka Mitrovića o zabrani Kristine i Kristijana: I da ubije, i da snima, oboje su krivi!

Danas je u javnosti odjeknula vest o zabrani Kristine Spalević i Kristijana Goluovića sa RED televizije, a ovu odluku Željka Mitrovića danas su podržali i voditelji Bojana Lazić i Jovan Ilić!

Nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, direktor i vlasnik Pink media group, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave, saznaje Kurir!

Odluku Željka Mitrovića javno su podržali i voditelji Pink televizije Bojana Lazić i Jovan Ilić tokom uživo prenosa emisije "Premijera Vikend Specijal". Njih dvoje nisu mogli da sakriju koliko su zgroženi saznanjem o ubijanju psa, kao i o snimanju monstrouznog događaja koji je zgrozio ceo region.

- Ja naravno podržavam odluku našeg vlasnika Željka Mitrovića i njegove supruge Milice Mitrović za sve što se dogodilo. Ja sam ostao bez komentara i privatno, a i poslovno kad sam to video. Sve sam očekivao, ali tako monstruozne stvari. Ja sam se naježio sad dok pričam o tome. Neko da ubije psa je van svake pameti i monstruoznost na najvišem nivou - govorio je Joca.

- I da ubije i da snima, što se mene lično tiče oboje su krivi - dodala je Bojana Lazić.

Autor: Pink.rs