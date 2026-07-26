Zovite vatrogasce, Teodora izgorela na Karićevu fotku: Bebica ponovo namagarčen, Stefan javno pustio dokaz! (FOTO)

Stefan Karić pustio dokaz crno na belo, Teodora javno pokazala simpatije!

Teodora Delić i Stefan Karić imali su burne sukobe tokom boravka u "Eliti 8", a najveći haos je nastao kad je ona obelodanila da joj je zavodnik sa Zvezdare slao vatrice na društvenoj mreži Instagram.

Izgleda da se situacija ove godine promenila, pa sad Teodora ne može da ostane imuna na Stefanove fotke, pa mu je čak i na TikTok-u ostavila srce, što je on odlučio da podeli putem svog Instagram storija.

Mnogi se pitaju kako će na ovo da reaguje Nenad Macanović Bebica i da li je ovo znak da im je ljubav na klimavim nogama, pa se zbog toga Teodori opustila ručica. Na društvenim mrežama ovo je već izazvalo haos, a ostaje da vidimo šta će oni reći na ovu temu.

Inače, Teodora i Bebica su prošle godine žestoko komentarisali Stefana Karića, a ostaje da saznamo šta se promenilo pa je ona sad ipak na društvenim mrežama pokazala simpatije prema njemu.

- Ispalo je da je Teodora bila u pravu za Karića, ja sam ga znao od ranije o i toga sam se držao, a Teodora je znala i sve ono spolja. Dok smo bili unutra, ja sam sa njim sve sa strane rešavao, sad smo u "Narod pita" bili okej. Nisam očekivao onakav komentar od njega, to je meni manijak iza tastature. Mislim da je pokazao da je u toj grupi foliranata koji su se pokazali u prošloj sezoni - rekao je Bebica.

- Karić je pokazao da nema validnost da komentariše Gastoza. On se predstavljao kao neko ko poštuje devojku, a videli smo da se dopisuje sa devojkama. On je pokazao koliko je puta napisao "hvala lepoto" - dodao je Bebica.

Autor: A. Nikolić