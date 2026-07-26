PADAJU VILICE! Ana Radulović se novom, besnom mašinom dovezla u NAROD PITA, a evo šta je imala da poruči o MEČKI od 150.000 evra (VIDEO)

Ima se, može se!

Voditeljka Ana Radulović dovezla se večeras u emisiju ''Narod pita'' u kojoj će ugostiti Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu u skupocenom četvorotočkašu čija se vrednost procenjuje na oko 150.000 evra.

Naime, svima će popadati vilice kad Anu vide u Mercedesu G klase koji vredi kao manji stan u Beogradu.

- Mašina je spremna za večeras kad krenu da se svađaju. Ne smem više da pričam - poručila je Ana pred okupljenim novinarima.

Budući da je Ani nedavno bio rođendan, nije poznato da li je skupoceni automobil dobila na poklon ili ga je pazarila za sebe.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: A. N.