PADAJU VILICE! Ana Radulović se novom, besnom mašinom dovezla u NAROD PITA, a evo šta je imala da poruči o MEČKI od 150.000 evra (VIDEO)

Ima se, može se!
Voditeljka Ana Radulović dovezla se večeras u emisiju ''Narod pita'' u kojoj će ugostiti Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu u skupocenom četvorotočkašu čija se vrednost procenjuje na oko 150.000 evra.
Naime, svima će popadati vilice kad Anu vide u Mercedesu G klase koji vredi kao manji stan u Beogradu.
- Mašina je spremna za večeras kad krenu da se svađaju. Ne smem više da pričam - poručila je Ana pred okupljenim novinarima.
Budući da je Ani nedavno bio rođendan, nije poznato da li je skupoceni automobil dobila na poklon ili ga je pazarila za sebe.
U nastavku pogledajte detaljnije:
Autor: A. N.