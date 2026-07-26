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Nena Opozicija se uključila uživo u program: Terzi sasula brutalnu istinu u lice, on poludeo i žestoko isponižavao Milicu kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos uživo u programu zbog Milice!

U emisiji ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu prilikom čega se putem poziva uključila Nena opozicija.  

- Sofija, ja sam videla da ti je Dane slao intimne slike? - upitala je Ana.

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- On je imao problem i slala sam ga kod doktora. Ne žalim čoveka koji je mogao da pomisli za 25 dana da je moguće da se ja zaljubim u njega. Ako je mislio da ću biti njegova žena, gadno se zaj*bao. Platiće mi jer me degradirao kao mladu devojku - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Burazer mi sada piše da je nisu videli od Vaskrsa kada ga je izvređala jer mi je poslao lančić sa Barbarinom slikom - rekao je Terza.

- Ovde Nena opozicija. Terzi nemam šta da postavim, ja bih najviše volela da Barbara ima i tatu i mamu - rekla je Nena.

- Hvala vam, svako ko podržava Milicu i Barbaru treba ovako da priča - rekao je Terza.

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- Glavni posrednik komunikacije između tvojih i Milice sam bila ja. Ti i Milica morate da zakopate ratne sekire, šta će vama mediji da bi pričali? Milica je isto imala smrtni slučaj, baba joj je bila jako bolesna, takođe je imala jako veliki zdravstveni problem za koji niko nije znao. Nije tačno da ona kuka javno jer kada bi ona pričala kroz šta je prošla, sve bi bilo drugačije - rekla je Nena.

Foto: TV Pink Printscreen

- U ovom gradu se sve apsolutno zna, ja samo neću da pričam. Milici da daš milion evra, njoj bi bilo malo. Ona bi meni pakao u životu napravila, pravila mi je haos i tražila da platim da bih videla svoje dete. Njoj očigledno nije bitno da ja budem otac, ona daje izjavu da će da se stidi ko je Barbari otac. Ko si ti Milici da ti braniš nju od mene? - rekao je Terza.

- Čitava javnost te napada - rekla je Nena.

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- Mene javnost više voli od nje. Vi trebate da posavetujete Milicu da me odblokira i da reši sa mnom sve - rekao je Terza.

- Da li si video da se Milica nigde nije oglasila godinu dana? - upitala je Nena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je to što ona šalje i vređa mog brata porukama - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: Teodora Mladenović

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