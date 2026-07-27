Menja boje kao semafor! Sofija se ponovo upetljala u svoje laži na pitanjima o Danetu: Pisao mi je dok sam bila u Eliti (VIDEO)

Veče puno iznenađenja počelo je gostovanjem Terze i Sofije, koji su privukli veliku pažnju gledalaca.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, a ovaj put se uključila putem telefonskog poziva Bilja.

- Sofija, ako se sećaš prošle sezone, pred kraj sam se uključila. Hoćeš li reći gledaocima u Skoplju, Butel ko živi - rekla je Bilja.

- Ja sam od novinara čula da tamo Dane živi, a ja ne znam nijedno naselje tamo - rekla je Sofija.

- Da li je Dane i ranije imao tako devojke sa kojima je radio kao sa tobom? - pitala je Bilja.

- Ne znam - rekla je Sofija.

- Raspitala sam se malo po Butelu i da nisi jedina mlada devojka koju je plaćao. Sa istom pričom za sina da je nar*man, stanovi i kuće... Ne postji devojka, zgodna i lepa kao ti, koja ulazi u Elitu, koja bi odbila Daneta. Ja ne podržavam ovo što Sofija radi, ali 50 poto devojaka to radi samo što ne radi javnol i transparentno. - rekla je Bilja.

- Ja sam se zezala 25 dana pred moj ulazak i rekao je da bi imao ženu poput mene i da bi mi nešto prepisao. Ovih 2 meseca, najnormalnije kao što je i druga moja podrška. Pročitaću jednu poruku. Dane je mislio da ću nakon izlaska iz elite pročitati sve poruke, a te poruke su interesantne. Ne treba ti niko, a oni neka se kose između sebe. Svako može da mi se javi, a ja ću sve da odgovorim, sve je to laž. Ovo je sve laž da znaš. Šta vam govori to sad? - iznela je Sofija.

- Kad ti je to pisao? - pitala je Ana.

- Moram da ga odblokiram. Sve ću poruke da vratim ujutru i pokazaću vam vreme i datum. - rekla je Sofija.

- Devojka je rekla da će da laže dok je ne uhvate. Ima pravo da laže. Meni je zanimljivo na koji način ona priča. Neće joj nijedna platiti račune. Mlada je devojka i ima pravo da odlučuje o svom životu. Toliko su se upleli kaol da je ona najgora osoba. Je l' msi mu nekad nešto ukarala? - rekla je Bilja.

- Nisam - rekla je Sofija.

- Taj Dane je toliko zaljubljen u nju. Onh će opet stati uz nju - rekla je Bilja.

- Deluje kao da ste se poljubili u usta - rekla je Ana.

- On nikada nije bio navalentan. Je l' može neko da dokaže da je to poljubac? - rekla je Sofija.

- Bože gde se ona šeta. Blam života. Fuj - dodao je Terza.

- Je l' se vide usta na usta? Ja sam se zaklela u svog oca. Tad smo podpisali tad za tu kuću. Nema 25 koraka od te kuće. To nije dokaz da sam sa njim bila. On je meni pisao na Instagramu dok sam ja bila unutra. - rekla je Sofija.

- Ja bih volela da se Dane oglasi, jer ne moguće da dva puta najajvljuje pojavljivanje i odjavljuje. Barem neka dodđe da se oglasi i da ga vidimo. VIdim da Terza voli Sofiju. Sofija, ne treba da se pravdaš ljudima koji ne znaju o tvom životu. Što ti da odbiješ, a on se nudio. - rekla je Bilja.

- Kad ste jeli picu? - pitala je Ana.

- To je taj dan ili kad sam drugi put išla u Skoplje. Njegov drug drži to. - rekla je Sofija.

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Autor: Teodora Mladenović