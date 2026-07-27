Meridianbet uz UFC Fight Night u Beogradu

Meridianbet podržava UFC spektakl koji stiže u Beograd! Dolazak najveće svetske borilačke promocije u glavni grad Srbije 1. avgusta stavio je domaći sport u sam centar globalne pažnje.

Kao vodeći regionalni brend, Meridianbet je potvrdio ulogu zvaničnog sponzora ovog dugoočekivanog UFC Fight Night događaja. Ovo će biti prvi UFC događaj održan u Srbiji, gde će Meridianbet biti ekskluzivni sponzor u kategoriji sportskog klađenja.

Interesovanje za dolazak UFC-a u Beograd je veliko, a ulaznice su većim delom rasprodate ubrzo nakon puštanja u prodaju. Srbija je jedanaesta evropska zemlja koja ugošćuje UFC događaj.

Svetski spektakl biće distribuiran širom sveta preko UFC-ovih emiterskih partnera, pred globalnom publikom.

„Sponzorstvo borilačkih sportova dugo je deo naše brend strategije, a partnerstvo sa jednom od najgledanijih sportskih organizacija na svetu prirodan je sledeći korak dok nastavljamo da gradimo vidljivost naše kompanije u regionu i širom sveta“, izjavio je Vilijam Skot, izvršni direktor kompanije Meridian Holdings.

Meridianbet je osnovan u Srbiji 2001. godine i od tada kontinuirano posluje na tržištu. Partnerstvo predstavlja najvidljiviju vezu brenda sa jednom globalnom sportskom organizacijom do sada.

Meridianbet godinama sponzoriše borilačke sportove, od elitnih profesionalnih priredbi do amaterskih borilačkih događaja, i ta kategorija ostaje jedna od najvidljivijih za brend.

Partnerstvo odražava i dugogodišnju posvećenost sportu u zajednicama u kojima Meridianbet posluje: na svojim tržištima kompanija podržava klubove, omladinske akademije i lokalne sportske programe, od baze do vrhunskog takmičenja, uz inicijative u oblasti zdravlja i obrazovanja.

O kompaniji Meridianbet

Kompanija Meridianbet osnovana je u Srbiji 2001. godine, a danas posluje na preko 20 regulisanih tržišta širom sveta, kao deo kompanije Meridian Holdings Inc. čijim se akcijama trguje na američkoj berzi Nasdaq (NASDAQ: MRDN). Više informacija na www.meridian-holdings.com

O organizaciji UFC

UFC je vodeća svetska organizacija u mešovitim borilačkim veštinama (MMA), sa više od 700 miliona fanova i približno 363 miliona pratilaca na društvenim mrežama. Organizacija godišnje producira više od 40 događaja uživo u nekim od najprestižnijih arena širom sveta, dok program distribuira u procenjeno milijardu emitovanih i digitalnih domaćinstava u 210 zemalja i teritorija. Roster sportista UFC-a čine najbolji svetski MMA borci koji predstavljaju više od 75 zemalja.

Autor: Pink.rs