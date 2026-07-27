JA SAM POGLAVICA U OVOJ KUĆI! Terzići ne žele da uzmu Barbaru na mesec dana?! Isplivale prepiske Terzinog brata: Kad Milica bude promenila ćerki prezime, može! (FOTO)

Nakon što je završena "Elita 9", usledila je nova drama između bivših verenika Borislava Terzića Terza i nekadašnje učesnice Milice Veličković, a glavna tema rasprave jeste njihova ćerkica Barbara. Terza u svojim javnim istupanjima najavljuje sudski postupak koji će pokrenuti protiv bivše partnerke koju je trudnu prevario u "Eliti 7", a kojim bi trebalo da utvrdi očinstvo i dobije starateljstvo. Takođe, kritikuje Milicu jer mu, kako kaže, ne da da viđa dete, a sada smo došli u posed prepiski njegovg brata Miloša Terzića sa Nenom Opozicijom, što baca potpuno drugačije svetlo na čitavu situaciju.

Naime, kako saznajemo iz prepiski u čiji smo posed došli, Milica je želela da ćerku ostavi na čuvanje Terzinoj porodici koja ju je, kako kažu, željna, međutim Miloš to nije dozvolio jer smatra da se Veličkovićeva na taj način inati.

- Opet ti kažem, ako hoće lepo da se dogovara za dete, može, ako ne, žao mi je. Bez inata, bez medija - pisao je Miloš Neni, koja mu je odgovorila:

- Da li ti stvarno misliš da je ona na mesec dana želela da ostavi dete?

- Ne treba mi to, ni meni ni mojoj porodici. To mi je rekla lično. Ne pričam ja o novcu, samo ti kažem šta Barbara ima ovde i šta joj otac ostavlja, a vi uporno da ništa ne pruža. Znam šta mi je rekla, ne može da mi kaže:"Dovešću je tu, pa se vi snalazite". Nisam se upecao, već znam da ona to planira. Nije meni što će dete biti tu, nego što za toliki period svi moramo da menjamo ritam i obaveze, za to mora dogovor, a ne:"Ja ću vam je dovesti, a vi vidite šta ćete" - objašnjavao je Miloš.

- Ali Miloše, opet ti pa ti. Niti dete ostavlja kod tebe, niti od tebe nešto traži, niti išta. Ti se ponašaš kao da si ti poglavica - objašnjavala je Nena, međutim Terzić je ponovio svoju priču i potvrdio da u njihovoj porodičnoj kući on donosi odluke.

- U ovoj kući jesam. Rekao sam ti da zna sa nama, dušu bismo joj dali, ovako samo problem. Rekao sam ti, to je stav i mog oca, znam šta mi je rekla, dete njoj služi da se inati, a ja to upravo ne dam.

Kad bude nosila prezime Terzić, može

- Šta da je Milica, recimo, rešila da nađe sezonski posao od tri meseca u Nemačkoj, recimo, kako bi zaradila veći novac? Šta onda, pošto si za brata našao opravdanja, da je ostavio dete zbog zarade? Ko bi onda čuvao dete, Miloše? Zašto tvoj brat ima prava na sve, po kom to pravilu? - upitala je Nena Miloša, koji je bio jasan.

- Ne može da mi kaže:"Dovešću vam Barbaru 19. ujutru i ostaje tu mesec dana", kome teraš ti inat? Ja se jedva snalazim sa moje troje. Uostalom, toliko može da ostane kad bude bila Terzić, može da ostane zauvek tu, ali iz inata ne.

U nastavku pogledajte kompletnu prepisku:

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Terzini zahtevi

Terzić je sinoć gostovao u emisiji "Elita - Narod pita" i otkrio svoje zahteve.

- Zahtevam da budem upisan kao otac i da mi dozvoljava da viidm dete. Moram da se zahvalim mojoj podršci jer nikada nisu rekli ružnu reč za Milicu. Želim da brinem o svom detetu, sređujem na spratu sobu za nju. Zbog tih stvari želim da to sve bude sudski i ne želim da mi brani da viđam dete kad se njoj digne ona stvar. Meni je žao što moram da idem na sud, ali očigledno devojka ne želi dogovor nikakav. Ja sam svestan svojih postupaka, ali mislim da dete ne treba da ispašta, mene je stvarno blam što moram javno da se prepucavam. Od mene Milica neće dobijati uvrede, ona je dobra majka i vide ljudi kako se ona ponaša prema Barbari. Ona će se jednog dana kajati, mi se samo blamiramo s ovim stvarima - rekao je Terza.

Autor: D .T.