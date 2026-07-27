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SVESNA SAM DA SMO DANE I JA PRESLATKI! Sofija šokirala priznanjem o 41 godinu starijem dedi, pa odbrusila: Comara me ne interesuje! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Superfinalistkinja "Elite 9" Sofija Janićijević u rubrici "Insta rešetka" odgovarala je na najšakljivija pitanja gledalaca, koja su oni postavljali na zvaničnom Instagram profilu portala Pink.rs. Pričala je o odnosu sa bivšim dečkom Terzom, njegovoj bivšoj verenici Milici Veličković, ali i skandaloznoj aferi sa sedamdesetogodišnjim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije.

Da li postoji šansa da se pomiriš sa Terzom?

- Ne postoji šansa.

Kako je verenik Dane? Da li ste se čuli i da li je sa vama sve okej?

- Dane je sigurno okej, a verenika nikada nisam imala. Bar ne da ja znam.

Da li ćeš tužiti Daneta jer ti nije napravio bazen?

- Da.

Foto: Pink.rs

Da li si svesna koliko ste Dane i ti preslatki zajedno?

- Svesna sam.

Kako bi se osećala da si na mestu Milice Veličković?

- Nikada nisam razmišljala o tome, tako da me to ne interesuje.

Da li te je blam zbog svega što si uradila? Nisi svetica, jadnica si.

- Blam me je što sam vređala Terzu i njegovu porodicu, što sam pokazala i tu neku svoju drugu stranu, da mogu da budem agresivnija i drčnija. Toga me je blam, a svetica niko nije.

Kako te nije sramota da bilo kome morališeš kada si dokazano sponzoruša i prostitutka?

- Sponzoruša nisam, nikada nisam tražila niti bila sa nekim iz koristi. To što sam manipulisala porukama, mislim da to nije da sam sponzoruša, jer ja sa tim čovekom nisam bila. Prostitutka svakako nisam, ne znate sem Terze nijednog mog drugog partnera.

Foto: Pink.rs

Da li je moguće da si toliko primitivna, halapljiva i zla?

- Moguće je.

Šta te je jače napumpalo, brokoli ili deda?

- Moja doktorka, imate prilike da vidite

Autor: D. T.

#Borislav Terzić Terza

#Dane Angelovski

#Milica Veličković

#sofija janićijević

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