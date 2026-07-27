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Cici, što si ljuta?! Janjuš hit snimkom sa ćerkom Krunom oduševio sve: Mislio sam da snimamo nešto od Tome...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Bivši košarkaš poznat je po svom smislu za humor, a od njega je to očigledno nasledila i njegova ćerka Kruna.

Otkako je izašao iz "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš se ne odvaja od svoje ćerke Krune, pa neretko deli njihove zajedničke slike i snimke sa svojim pratiocima na Instagramu.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovoga puta Janjuš i Kruna uspeli su da nasmeju celu Instagram zajednicu, snimkom iz automobila.

Naime, oni su pevali hit pesmu "Malo sutra" koju izvode Popovska i 2soma, s tim što je Janjuš uporno ponavaljao "Cici, što si ljuta", dok je Kruna pevala ostale delove pesme.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ono što je takođe nasmejalo sve jeste Janjušev opis videa, gde piše: "Reko' ćerko nešto od Tome da snimimo.. I eto tako...

Ovaj snimak tate i ćerke pogledajte OVDE.

Autor: R.L.

#Kruna Janjušević

#Marko Janjušević Janjuš

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