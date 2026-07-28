Dajte Asminu Majinu sliku iz druge sezone, jadan on! Gledateljka upropastila Marinkovićevu, a Staniju digla u nebesa! (VIDEO)

Gledaoci večeras nisu nimalo štedeli bivše učesnice, već su jedva dočekali da ih žestoko komentarišu.

U večerašnjoj emisiji "Narod pita" gledaoci su bili veoma oštri, a naredna gledateljka bila je Stanijina podrška.

- Ja sam iz Inđije, Stanija mi je komšinica, da mi dođe na kafu, to mi je želja. Čestitam joj njeno prvo mesto, videlo se za dvadeset godina na televiziji i njeno ponašanje, njen stan, roditelji, brat gospodin čovek, tu je sve po pe esu. Joca je snimao njen vilajet, a kod Ahmića je pored groblja, tako treba živeti u 21. veku. Žao mi je što večeras to moraš da trpiš, pored svoje lepote, da se družiš sa svojim lepim ljudima. Ne znam šta te je taj majmunčina sa visećim s*sama privukao. Te tvoje dve diplome, i dve krune, šta drugi dušmani da pričaju. Za dobrim konjem se diže prašina. Da prošetaš tu ima šta da se vidi, a ne ova plastika. Neka Asminu daju Majinu sliku iz druge sezone, jadan je on - navela je gledateljka.

- Neka ga gospođo, birao je to, neka ide gde mu je lepše - rekla je Stanija.

- On je morao nešto da muva pored svih onih ženskih. Znamo šta je Asmin radio pre Maje, kad bi neko bio sa Miljanom, i da mi je ona stvar kao vangla, kao čizma, taj nikad iza mojih leđa legao ne bih. Ja imam 70 godina mogla bih da se sredim i da stanem pored plastične - rekla je gledateljka.

- Slušaj baba, sram vas bilo. Nevaspitana ženturačo, u 70 godina. Da ti svrati Stanka na kafu. Baba vrlo si nevaspitana. Ti si prva neobrazovana, zoveš ne znaš da pričaš. Lepota je stvar izbora, šta vas boli moj fizičkih izgled. Šta ste vi zvali ovde da vam ja budem učenik, da vam odgovaram, pošto ste počeli sa uvredama, meni ne možete tako. Vi mene vidite, ja vas ne vidim - rekla je Maja.

- Bolje da te ne vidim. Ali Maji za sto života ne trebaju viseće s*se Asmina, je l' ona to pričala šest meseci, a kad je stigla Stanija ona krenula u akciju. Nju šest meseci niko nije gledao. Po tri četiri skakača su one imale - rekla je gledateljka.

Autor: R.L.