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Ovo se ne propušta: U 'Narod pita' stižu Nerio i Uroš, spremni da progovore o bivšim cimerima, a Ružanji će otkriti da li je u kontatku sa majkom i tetkom

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Novo izdanje emisije "Narod pita" očekuje vas večeras od 22 časa na TV Pink, a kroz uzbudljivo veče vodiće vas Darko Tanasijević.

Pred gledaoce stižu Nerio Ružanji i Uroš Stanić, koji će odgovarati na pitanja publike i bez ustručavanja govoriti o temama koje poslednjih dana izazivaju veliku pažnju javnosti.

Foto: Pink.rs

Posebnu pažnju privlači Nerijevo gostovanje, budući da će prvi put nakon Elite 9, govoriti o odnosu sa svojom majkom, Sitom Ahmić, da li su se nakon završetka "Elite" konačno čuli, s obzirom na to da godinama nisu u kontaktu.

Foto: Pink.rs

Osim toga, osvrnuće se i na odnos sa tetkom Aneli Ahmić, kao i na spekulacije o njihovom pomirenju o kojem se pričalo tokom žurke nakon Elite 9.

Sa druge strane, Uroš Stanić će se suočiti sa brojnim pitanjima gledalaca i prokomentarisati najaktuelnija dešavanja, odnose sa bivšim učesnicima, ali i sve ono što je izazvalo burne reakcije nakon završetka rijalitija.

Foto: Pink.rs

Ne propustite novo izdanje emisije "Narod pita" – večeras na TV Pink!

Autor: N.B.

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