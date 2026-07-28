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Priznala sve! Maja progovorila o odnosu sa Durdžićima, pa otkrila da li je Taki prihvatio Asmina (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pred početak sinoćnjeg izdanja emisije "Narod pita", Maja Marinković govorila je za Pink.rs o prvim utiscima nakon završetka "Elite", aktuelnim dešavanjima u svom životu i planovima za naredni period.

Maja je otrkila da li su se strasti nakon Elite 9 smirile, progovorila o odnosu sa ocem Takijem, osvrnula se na komentare Janjuša koji ju je javno nahvalio, ali i otkrila kakav je trenutno odnos sa Asminom Durdžićem.

Foto: Pink.rs

- Sve je napokon došlo na svoje, stalno sam po emisijama. Iskreno, odmaram se od svega, ali u suštini mi se utisci polako sležu - rekla je Maja pa se dotakla odnosa sa ocem Takijem koji ne podržava njenu vezu sa Asminom.

Foto: Pink.rs

- Da, nemamo nikakvih problema. Taki me uvek podržavam, još uvek je on tvrd orah, ali viđamo se, sve je prošlo kako treba - rekla je Maja pa je otkrila u kakvom su odnosu sa Asminovim roditeljima:

- Okej je. Sve je u redu, doduše to je pitanje za njega.

Foto: Pink.rs/N. Panić

Maja je potom otkrila kako gleda na to što je Marko Janjušević Janjuš rekao da je od svih njegovih bivši rijaliti devojaka ona najbolji čovek:

- Znam da Janjuš ima takvo mišljenje o meni. Takođe, i ja imam lepo mišljenje o njemu i hvala mu na tome. Znaš kako, nije na meni da kažem da sam dobar čovek, to uvek treba drugi da procene. Tako da, hvala mu. - rekla je Maja i otkrila da li će ići na odmor:

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Naravno. Ići ću na neko zasluženo putovanje. Pre toga me čekaju brojna snimanja i svakodnevne obaveze, a posle toga sledi odmor.

Maja je otkrila da li joj je haljinu za sinoćnju emisiju kupio Asmin ili ona sama:

- Nova je kolekcija, ali ja uvek sama sebe častim. Ja sam sposobna žena, meni ne treba sponzor. Kao što sam mogla i pre, mogu i sada. Ja sam žena koja sebi može sve da priušti u životu.

Foto: Pink.rs

Autor: pink.rs

#Asmin

#Durdžići

#ELITA

#ELITA 9

#Maja Marinković

#Taki Marinković

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