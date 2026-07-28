INSTA REŠETKA! Stanija progovorila o pomirenju sa Asminom: Evo šta kaže za njega i Maju, a evo da li se upoznala sa Brazilcem (VIDEO)

Pobednica "Elite 9" Stanija Dobrojević našla se pred pitanjima javnosti u novoj Insta rešetki. Naime, pratioci Instagram profila Pink.rs postavljali su pitanja Staniji tokom jučerašnjeg dana na koje je ona odgovila pred emisiju "Narod pita".

Staniji smo pročitali nekoliko pitanja, a evo kako je ona odgovorila na njih.

Kako se osećaš kao pobednik života, a ne samo kao pobednik Elita?

- Najlepši je osećaj kada se osećaš kao pobednik života, a i kao pobednik Elite.

Tvoje hrabro srce (Marko Osmakčić) stiglo je danas u Novi Sad, da li ste se možda videli?

- Stigao je u Novi sad, poslao mi je poruku ali nisam stigla da mu odgovorim zbog ovog tempa, žao mi je zbog toga. Pozdrav za Marka Osmakčića, sada ću pogledati njegovu poruku. Znači, on je došao u Novi Sad? Moram da mu odgovorim, da ne kaže da kuliram.

Sa kim ćeš nastaviti druženje od elitara?

- Sa Dačom, pozdrav za Sofiju, ali i za Teodoru, takođe su mi bile podrška. Znam da je to najvažnije.

Kada planiraš da ideš za Ameriku?

- Čim završim ove obaveze. S obzirom na to da imam mnogo snimanja, kampanja oko novih kolekcija za moje brendove, mnogo podkast emisija... Već je Elita 10 tu, tako da ću imati i specijalno otvaranje sa Željko Mitrović. Idem i na veliko porodično putovanje sa svojom porodicom.

Kako možeš da gledaš one dve gnjide u vaserijskoj ljubavi?

- Ne gledam ih više, hvala Bogu.

Šta misliš koga više boli tvoja pobeda Aneli ili Osmana Karića?

- To su mi javili. Previše se bave sa mnom, pobeda je kod mene, narod je odlučio.

Rekla si da ćeš ako pobediš uložiti novac u surogat majku kako bi dobila bebu i gde će to biti?

- Ako to bude tako, biće u Americi. Ali bih ipak volela da se najlepše skrasim i da sve bude kao prava porodica.

Da li ćeš uživati u budućem rijaliti raspletu sa Alibabom i Majom?

- Ja sam to već proslavila. Slavim se ovom pobedom i krajem ovog rijalitija. Zaista sam krenula novi list. Ova pobeda nije kraj, nego moj novi početak. Drago mi je što ljudi mogu da vide moj put, kako su me slomili, a onda sam se podigla jača nego ikad. Sada kada sam pobedila, neka gledaju šta ću sa ovom pobedom napraviti u narednim mesecima i godinama.

Šta misliš o Milani Kačavendi?

- Žao mi je što je došlo do sukoba između nas dve. Ali ako me neko prvi dira, pokazaću zube, jer se ne plašim nikoga. Kada bih mogla da vratim vreme, volela bih da se to nije desilo.

Da li bi se ponovo družila sa Anđelom i da li bi mu dala šansu da uđete u vezu nakon izlaska iz rijalitija?

- Veza nikada. A druženje, pa čak ni to posle svega. Pozdrav za njega. Vidim da ima ozbiljnu podršku, ljudi mi pišu svakodnevno. Oni su videli svaki pogled, svaki trenutak između nas, ali nema od toga ništa.

Da li bi se pomirila sa Asminom kada bi se on razišao sa Majom i da li bi mu oprostila sve nakon rijalitija?

- Ne, nikada. Ali postoji jedna struja i određen broj ljudi koji veruju u pomirenje, ali ništa od toga.

Šta ti smeta kod Maje, a šta kod Aneli?

- Ne smeta mi ništa, zaista. Ne bih se bavila njima, iako se oni previše bave sa mnom.

Šta misliš o Brazilcu?

- Bio mi je velika podška, nismo se upoznali još.

Detaljnije u nastavku.

Autor: pink.rs