Slavlje u domu Filipa Cara: Čestitke stižu sa svih strana (FOTO)

U domu Filipa Cara danas je razlog za slavlje. Njegov otac Franjo proslavlja 77. rođendan,.

Poznato je da Filip, uprkos brojnim poslovnim i privatnim obavezama, svaki slobodan trenutak koristi da provede sa porodicom u Crikvenici, ističući da su mu upravo najbliži najveća podrška u životu.

Filip je na svom Instagram storiju podelio fotografiju oca, uz kratku, ali veoma emotivnu poruku:

- Sretan rođendan ćaća- dok je ispod dodao broj 77, čime je jasno stavio do znanja da porodica danas obeležava veliki jubilej.

Njegova objava brzo je privukla pažnju fanova, koji su se u komentarima pridružili čestitkama i Franji poželeli mnogo zdravlja, sreće i dug život.

Podsetimo, Filip Car je i prethodnih meseci često bio jedna od glavnih tema u rijalitiju "Elita 9", iako nije bio učesnik. Njegovo ime više puta se našlo u centru žestokih rasprava između Maje Marinković i Asmina Durdžića, koji su razmenjivali teške optužbe i prozivke. Tokom njihovih sukoba, Filip je neretko pominjan u kontekstu Majine ljubavne prošlosti, pa su njihove svađe izazivale veliku pažnju gledalaca i često se prenosile i van zidina rijalitija. Njegovo ime tako je ostalo jedna od neizbežnih tema u "Eliti 9", uprkos tome što nije deo aktuelne sezone.

Autor: N.B.