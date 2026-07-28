Zamerio mi je, plakala sam: Stanija o susretu sa bratom nakon Elite 9, otkrila da li bi se pomirila sa Asminom, pa priznala koliko joj znači podrška porodice (VIDEO)

Stanija Dobrojević, pobednica Elite 9, sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita" i tom prilikom za Pink.rs otkrila kako se oseća nkon pobede!

Stanija je pre početak emisije "Narod pita" za Pink.rs sumirala učešće u Eliti 9, te je otkrila šta joj je porodica zamerila, i zbog čega je najviše plakala.

- Najveća satisfakcija mi je moralna pobeda, ali na drugom mestu je pobeda u Eliti, zbog svega što sam preživela tamo. Porodica mi je prva čestitala i moji fanovi, koji su me podržavali i zbog njihovih poruka sam plakala - rekla je Stanija pa je otkrila šta joj je porodica rekla:

- Njima je bilo preteško, oni su bili protiv mog ulaska od deset dana, a nije im bilo lako kada sam odlučila da ostanem do kraja. Susret i razgovor je bio emotivan, pogotovo sa bratom, i naše rasprave, oko toga, on se nije složio ni da majka dođe u finale, on nije hteo da se majka nađe u prostoru sa ljudima koji su nas toliko vređali - rekla je Stanija i otkrila šta joj je brat najviše zamerio:

- On mi je zamerio sam ulazak, ali ovo je moj životni put, i moje odluke, i on mora da se pomiri sa time, ja sam u tome preko dvadeset godina. I ovaj put se vodila priča o tome da li sam ih dovoljno zaštitila, ja sam se borila. Dosta sam plakala kod kuće, a oni tada shvate da nije moglo drugačije, jer napolju to nije delovalo toliko strašno koliko je meni unutra bilo. Meni su vređanja preteško pala, bilo je incidenta, a ja nisam ponosna na sve svoje postupske, i moja podrška je bila iznenađena, jer je moja podrška najkulturnija od svoih učesnika - rekla je Stanija i dodala:

- Sofija je pored Dače meni dala najviše podrške, bila je tu, a videla sam da je i Teodora bila uz mene sve vreme iako se tamo nismo družile. - rekla je pobedica Elite 9 i za sam kraj otkrila u kakvom je odnosu sa porodicom Durdžić:

- Videli ste kakva je situacija bila na žurki, veliki pozdrav za njih.

Autor: N.B.