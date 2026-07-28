Uzela sam stvari, vratila sam se na Vračar: Veza Teodore i Bebice na klimavim nogama! Delićeva opako potkačila Stefana Karića: Pre se palio na moje slike, a sad...

Teodora se oglasila za naš portal i otkrila zbog čega njena veza sa Bebicom trenutno nije stabilna!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica imali su jako turbulentu vezu kroz tri sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, ali je ipak "Elita 9" za njih bila najburnija. Mnogi nisu očekivali ni da će izaći kao par kad se kamere ugase, ali su ih oni ipak demantovali.

Mi smo danas pozvali Teodoru kako bismo saznali šta se dešava sa Bebicom i njom i otkrije nam da li su možda uspeli da spuste lopte sa porodicama i pronađu zajednički jezik, pošto su obe strane jasno isticale da su protiv tog odnosa.

- Promena je da sam se vratila tamo gde sam živela i pre, na Vračaru sam sad i nisam više dole. Bila sam par puta da uzmem neke stvari koje su mi ostale od prethodnih sezona, mislim na Kotež. Prva promena je da ne živim tamo. Što se tiče mojih istog su stava, majka ništa nije promenila. Čini mi se da su njegovi istog stava i da nije došlo do spuštanja lopte. Moja i njegova porodica ne spuštaju lopte i gledam da moji nemaju nikakav kontakt sa njim, a takođe i ja sa njegovima, izbegavamo bilo kakav susret. Što se tiče Nenada i mene mi utvrđujemo naš odnos jer nije toliko stabilan kao šta je bio jer uz sve situacije tu su i porodice. Mi smo zajedno, ali nije baš stabilno - priznala je Teodora Delić za naš portal, a onda je otkrila i kako je došlo do toga da Stefanu Kariću ostavi lajk na TikTok-u.

- To je takva glupost, ja sam to slučajno kad sam gledala jer se pričalo o nekom od učesnika, možda je vezano i za Sofiju. Ja sam to htela da sačuvam, a ne da lajkujem. Ne moram da se pravdam nikome. Kad je on meni bacao vatrice videli ste moje odgovore,tako da me ne zanima to. To je bezalen lajkić i bukvalno je bila slučajnost. Možda se on napalio, ali nisam imala nameru. Pre se palio na moje slike, kao što sam izbacivala. Neka on iskulira ništa strašno, bezazleni lajkić i ne bih davala tome na značaju - rekla je Teodora Delić za Pink.rs

Autor: A. Nikolić