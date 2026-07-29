Nerio izabrao omiljenog člana porodice Ahmić! Evo ko je njegov najdraži rođak, a na kom mestu je završila majka Sita! (VIDEO)

Njegov problematičan odnos sa majkom bio je jedna od glavnih tema u rijalitiju.
Dvanaestoplasirani superfinalista "Elite 9" Nerio Ružanji otkrio je za naš portal ko je njemu najdraži član porodice Ahmić.
Naime, on je radio kviz "Ili-ili", te je tako izabrao omiljenog rođaka, a na spisku su se našle njegova tetka Aneli, baba Grofica, ali i majka Sita, sa kojom već dugo ima problematičan odnos.
Edita ili Sabina - Edita
Edita ili Ićo - Ićo
Ićo ili Sita - Ićo
Ićo ili Grofica - Grofica
Grofica ili Aneli - Grofica
Dakle, Neriova omiljena osoba iz porodice Ahmić je definitivno njegova baba Grofica, koja je mnogo puta pominjana u rijalitiju.
Autor: R.L.