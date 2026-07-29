INSTA REŠETKA Uroša Stanića! U Janjuša nikad nisam bio zaljubljen, šta je bilo sa Borom ostaje u rijalitiju (VIDEO)

Otkrio šta se desilo sa Borom, da li su i dalje u kontaktu, da li se video sa malom Barbarom, ali i šta posle svega misli o svojim rijaliti neprijateljima.

Gledaoci TV Pink i čitaoci portala Pink.rs putem Instagrama postavljali su pitanja bivšim zadrugarima, pa je tako mnogo pitanja stiglo i za Uroša Stanića, koji je bez ustručavanja odgovorio na sve u čuvenoj rubrici "Insta rešetka"!

Da li si se čuo sa Borom Santanom i da li ćete ozvaničiti vezu napolju?

- Nisam se čuo sa Borom, nećemo ozvaničiti vezu, što je bilo unutra ostaje unutra, to je deo moje prošlosti, sad gledam budućnost.

Da li si video Barbaru?

- Jesam, toliko je preslatka, porasla je, pravi je medić, drago mi je što sam je video, što je Milica tu uz mene. Divim se Milici što se sama lavovski bori za Barbaru.

Šta misliš o tome što Terza misli da je popularniji od Milice, a znamo svi da je Milica broj jedan?

- Vidimo na društvenim mrežama, na klipovima na jutjubu. Milica je institucija, a Terza bledi pokušaj.

Da li si i dalje zaljubljen u Janjuša?

- U Janjuša nikad nisam bio zaljubljen, Janjuš i ja imamo poseban odnos.

Ko je najveća podvojena ličnost u rijalitiju koju si sreo?

- Ima dosta, krenuću od Asmina, bipolaran, od Sofije, klasična sponzoruša, pokušava sebe da predstavi patrijarhalnom osobom, a sve je suprotno. I za kraj Stanija, podvojena ličnost, glumi damu, glumi nivo, a pokazala je sve unutra.

Zašto si gazio po Aneli, a ona te jedina spasila od Asmina i Stanije?

- Nisam gazio, Aneli i ja imamo komunikaciju, samo sam realno komentarisao taj četvorougao, imao sam mnogo razumevanja za Aneli. Hvala joj što je bila tu za mene u nekim situacijama, pokazala je da mi je najmanji neprijatelj. Ko bi rekao, ja sam želeo da Aneli pobedi, a ne Stanija posle svega?!

- Šta bi poručio Maji da sada stoji ispred tebe?

- Poručio bih joj da se pogleda u ogledalo i da vidi koji je blam, sramota i koji je ženski odron. Za sledeću sezonu neka nešto novo pokaže, jer davanje r*bice i nuđenje s*ksualnih usluga zarad rijalitija je prevaziđena priča.

Zašto te Anđela Đuričić otpratila sa Instagrama?

- Imali smo neku situaciju, rešili smo, u kontaktu smo i sve je okej.

Da li je realno da misliš da je Janjuš zaslužio bolji plasman od Milene, a on je sam prvi sve izdao?

- Mislim da jeste. Milena je pokazala da je žena na noć, kombinacija u 50 godina, ništa Janjuš nije prvi izneo, već ona. Gledaoci imaju amneziju. Ona se tetura mrtva pijana, učesnici je presvlače, ne može ona da mi bude bolja od Janjuša.

Autor: R.L.