AKTUELNO

Domaći

Hana objavila sve DOKAZE protiv Site! Istina konačno izašla na videlo! CRNO NA BELO! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Hana Duvnjak odlučila je da zaokruži priču o tome ko je šta izmislio, te je iznela validne sudske i druge dokumente o tome ko govri istinu.

Ona je putem svog Instagram profila prokomentarisala situaciju koja se ne stišava između njene svekrve Site Ahmić i njenog supruga Neria Ružanjija.

Foto: Pink.rs/N. Panić

Hana ovoga puta nije ostala uzdržana, već je žestoko odbrusila Siti, za koju kaže da priča bez ikakvih dokaza.

- Ja od izlaska nisam ni rekla ni napisala lošu reč, oni nastavljaju da lažu, vređaju i onda se čude što Nerio neće da se javi i za to krive mene. Ponašaju se kao da Nerio ima 12 godina i ne može da misli za sebe - poručila je Hana i dodala:

- Pošto vidim da i dalje neki ljudi kažu da lažemo i da nikada nismo stavili dokaze. I da nastavljaju sa lažnim pričama i nikad nemaju dokaze, ja ih imam!

Ona je potom objavila sudska dokumenta, između ostalog su je Neriova prijava kao žrtve kaznenog dela, ali i uverenje da se protiv nje ne vodi nikakav kazneni postupak.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Hana Duvnjak

#Nerio Ružanji

#Pink

#Pink TV

#Sita Ahmić

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

Ova pevačica proglašena je najsiromašnijom na estradi: Živela je od socijalne pomoći, nije imala ni za kiflu

Extra

KRALJ ČARLS NIJE HARIJEV OTAC?! Novi SKANDAL potresa kraljevsku porodicu - Isplivala FOTOGRAFIJA koja sve dokazuje?! (FOTO)

Domaći

ZVEZDA GRANDA SMRŠALA 60 KILOGRAMA: Njena transformacija je neverovatna, a tek da vidite razliku PRE I POSLE (FOTO)

Domaći

'Prvo je rekla da nije istina, a onda je ipak afekat' Neriova Hana neće više da ćuti, urnisala Situ Ahmić za sve pare: Evo šta je poručila o SVEKRVI I

Politika

'KAD DOĐU IZBORI SVI SU DOBRODOŠLI KAO PROTIVNICI I PODRŽAVAOCI' Vučić: Videćemo šta narod misli o tome ko je šta uradio (VIDEO)

Showbiz

Godinama se šuškalo da Čarls nije otac princa Harija: Ova fotografija sve dokazuje (FOTO)