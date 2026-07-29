Hana objavila sve DOKAZE protiv Site! Istina konačno izašla na videlo! CRNO NA BELO! (FOTO)

Hana Duvnjak odlučila je da zaokruži priču o tome ko je šta izmislio, te je iznela validne sudske i druge dokumente o tome ko govri istinu.

Ona je putem svog Instagram profila prokomentarisala situaciju koja se ne stišava između njene svekrve Site Ahmić i njenog supruga Neria Ružanjija.

Hana ovoga puta nije ostala uzdržana, već je žestoko odbrusila Siti, za koju kaže da priča bez ikakvih dokaza.

- Ja od izlaska nisam ni rekla ni napisala lošu reč, oni nastavljaju da lažu, vređaju i onda se čude što Nerio neće da se javi i za to krive mene. Ponašaju se kao da Nerio ima 12 godina i ne može da misli za sebe - poručila je Hana i dodala:

- Pošto vidim da i dalje neki ljudi kažu da lažemo i da nikada nismo stavili dokaze. I da nastavljaju sa lažnim pričama i nikad nemaju dokaze, ja ih imam!

Ona je potom objavila sudska dokumenta, između ostalog su je Neriova prijava kao žrtve kaznenog dela, ali i uverenje da se protiv nje ne vodi nikakav kazneni postupak.

Autor: Pink.rs