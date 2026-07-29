AKTUELNO

Domaći

Ljubav nikad jača! Anđela i Gastoz na romantičnom putovanju, prizor ostavlja bez daha (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Svojoj vezi dali su još jednu šansu, a ljubav je pobedila sve prepreke i sada se ne razdvajaju.

Bivši učesnici "Elite" Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić obnovili su svoju ljubav započetu u rijalitiju. Uprokos problemima, nesuglasicama i raskidu, dali su novu šansu svojoj vezi i sada se ne razdvajaju.

Foto: E-Stock/Foto: Gaja/TV Pink Printscreen

Oni su otputovali na romantičan mini-odmor i to u Mostar, odakle su oboje objavili storije na Instagramu.

Prelepi slikoviti pejzaži, svetinje, ali i romantična večera uz prijatnu atmosferu i vino ostavili su sve njihove pratioce bez daha, koji su im poželeli još više ljubavi.

Podsetimo, o pomirenju je prvi pisao portal Pink.rs, kada nam je Gastoz potvrdio da su obnovili ljubav.

- Istina je, Anđela i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi izvalili na mrežama, a vi ste me pozvali da me pitate, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste. Nismo do sada to javno obelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati - rekao je Gastoz za naš portal.

Autor: R.L.

#Anđela Đuričić

#Nenad Marinković Gastoz

POVEZANE VESTI

Domaći

PALO POMIRENJE! Teodori popustile kočnice, ljubi se sa Bebicom, PUCA IZOLACIJA! (VIDEO)

Domaći

ANĐELA I GASTOZ SE POMIRILI?! Đuričićeva se vratila u zajednički stan, otkriveni svi detalji njihovog trenutnog odnosa

Zadruga

Kao da nikad nijednu trzavicu nisu imali! Bebica i Teodora kao SIJAMSKI BLIZANCI, ljubav nikad jača! (VIDEO)

Domaći

Dušan Vlahović se promirio sa Vanjom: Otkriveni detalji, ona spakovala kofere i otišla iz Srbije kod njega

Zadruga

KAO U VREME NAJVEĆE LJUBAVI! Sofija i Terza se grle i ljube pred svima, sad je sve jasno! (VIDEO)

Farma

OZVANIČILI POMIRENJE VRELIM POLJUPCIMA! Ognjen i Elena se prepustili strastima, njihovu idilu prekinuo Boža Džons (VIDEO)