Brutalno iskrena! Vanja Mijatović stigla na proslavu 40 rođendana Bojane Lazić, otkrila da li je zauzeta, pa bez dlake na jeziku prokomentarisala sezonu nastupa u Crnoj Gori: Čula sam da... (VIDEO)

Pevačica Vanja Mijatović među prvima je stigla na proslavu 40. rođendana voditeljke Bojane Lazić, koja je okupila brojne prijatelje i kolege u jednom prestoničkom restoranu.

Večeras se u jednom prestoničkom restoranu održava glamurozna proslava 40. rođendana voditeljke Bojane Lazić, na kojoj se okupio veliki broj poznatih ličnosti sa domaće javne scene. Među prvim gostima stigla je pevačica Vanja Mijatović, koja je pred okupljenim medijima otkrila kako se oseća, govorila o letnjoj sezoni nastupa u Crnoj Gori, ali nije krila ni zadovoljstvo što će sa Bojanom obeležiti njen veliki jubilej.

Jedna si od retkih sa estrade koju je Bojana Lazić pozvala na svoj rođendan, kako se osećaš povodom toga?

- Ne znam ko je sve pozvan. Svakako, Boku obožavam, znamo se skoro petnaest godina i jedva čekam da žurka krene.

Koga si to krila kada si dolazila?

- To mi je drug. Nije dečko, a nije ni simpatija.

Kada je reč o žurkama, kako znaš ko te zove iskreno, a ko da bi te iskoristio, kako bi pevala?

- Ne doživljavam ja to kao neko iskorišćavanje. To je neko pravilo, lepo je kad možeš da otpevaš par pesama i na taj način čestitaš rođendan. Ne gledam ja na to kao na neko iskorišćavanje. Mi pevači uvek očekujemo da kada odemo na proslavu neku da se provedemo, volimo da uživamo u muzici, drugačije nam je kada se mi provodimo. Na mom veselju sam zabranila da se pozivaju kolege, u smislu da uzimaju mikrofon, kako bi odmorili, ali kada je reč o nečijim proslavima drugim, ne zameram to.

Šta se dešava sa nastupima u Crnoj Gori, ispada kao da za neke od vas nema mesta?

- Znam samo da se moje pesme tamo veoma slušaju. Kad radim tamo, radim privatno, a ne klubove. Jesam čula da se vrte ista imena po nekoliko puta, a za ostalo zaista ne znam. Čula sam da nije sve idealno dole, ali generalno su nastupi u manjcima sada.

Da li su te zvali da nastupaš u klubovima?

- Ne znam, menadžeri se time bave. Konkretno mi nisu preneli to za Crnu Goru.

Koliko se razlikuje nastupati ovde i negde preko?

- Oseća se na estradi blaga krizica.

Koliko imaš nastupa mesečno, ako želiš da kažeš?

- To je sve individualno. Nekad bude svakodnevno, a nekad je malo razređenije.

Da li ste Gastoz i ti pričali o trećoj duetskoj pesmi?

- Nismo o tome pričali, ali se mi za nekoliko trenutaka dogovorimo sve, nije to nama problem. Moguće je i da će do toga doći.

Kako bi reagovala da se neko pojavi na istoj proslavi s kojom nisi dobra? Nedavno te je prozivala jedna pevačica, koja je bila popularna devedesetih?

- Ni sa kim ja nisam u svađi. Problem bez problema se desio. Ništa nemam da kažem specijalno, kada je ta tema u pitanju.

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Autor: S.Z.