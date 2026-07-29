Ne odustaje od svoje namere! Ivan istrajan u tome da Anđelo ispuni svoju opkladu, on mu rekao šta ima na to! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Narod pita'', gosti voditeljke Ane Radulović bili su ljuti rivali, koji su u ''Eliti 9'' imali brojne žučne rasprave, Anđelo Ranković i Ivan Marinković.

U emisiju ''Narod pita'' usledilo je uključenje Vere iz Beograda, koja je prokomentarisala Ivana Marinkovića i Anđela Rankovića.

- Zdravo, Vera iz Beograda kraj telefona. Anđelo, najbolji si bio od svih muškaraca u ''Eliti''. Ponašanje ti je bilo čista desetka. Kad pričaš, milina mi je da te slušam. Očekivala sam da ćeš imati bolji plasman, ali dobro, šta je tu je. Anđelo, veoma si dobar i pametan dečko - istakla je gledateljka.

- Ja sam rekao negde i u svom okruženju, ''nikad ne reci nikad'', ali je ovo moja poslednja sezona. Ne zbog rijalitija, već mislim da mi je vreme, jer imam trideset tri godine, da neke stvari ostvarim dalje. Opklada je bila opklada sa Ivanom, u jezero nisam skočio, ali što se tiče učešća, rekao sam da više neću. Čestitamo sam mu jer se bolje plasirao od mene, mislim da mu je to najveći uspeh, jer je uspeo da ostane posle mene - rekao je Anđelo.

- Nije opklada bila da ne uđe u rijaliti više, jer sam rekao da skočimo u jezero, onaj koji prvi napusti ''Elitu''. Od tolike sreće i euforije sam se setio da bi napravio sebi problem da je skočio u jezero, pa mu evo sada kažem, može da dođe kod mene na Taš, da on tada skoči u vodu - rekao je Ivan.

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Autor: S.Z.