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Promašio si adresu, to pošalji u Niš: Ivan rešio da pokloni Anđelu opremu za plivanje, on mu žestoko odbrusio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan Marinković iznenadio je u emisiji ''Narod pita'' svoj ljutog rivala Anđela Rankvića, te mu je dao mišiće za plivanje, ali i repliku sata luksuzne marke Roleks, kako bi pokušao da omalovaži svog rivala.

Ivan Marina pokušao je da isprovocira svoj rijaliti neprijatelja Anđela Rankovića, te mu je spremio iznenađenje, koje je sve ostavio bez teksta.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam čovek široke ruke, u skladu sa dogovorom. Anđelo voli da vozi, kupio sam mu mali autić i mišiće za plivanje, ako ne umeš da plivaš i ako zaroniš, imaš i maskicu. I da se lepo igraš u vrtiću - kazao je Ivan.

- Da plivam znam. Mislim da je ova pošiljka na pogrešno mesto stigla. Pametnije bi bilo da si ovo poslao za Niš - rekao je Anđelo.

- Evo, ima i sat jedan, kao ovaj što nosi Anđelo, poklonu se u zube ne gleda, ista marka sata, isti model kao njegov - rekao je Ivan.

- Pogrešio si model, a provokacijama koje se služiš su smešne. Ja poklone da uzmem za koje smatram da treba nekom drugom da pripadnom ipak ne želim - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima li Jami pevačica decu? Ako ima, onda pokloni, jer ti je ona neki rod, svojoj sestrici pokloni - rekao je Ivan.

- Kome imam, ja to kupim, ne donosim u emisiju. - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

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