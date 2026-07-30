ZNA NJEGOV STAN BOLJE OD NJEGA! Gledalac otkrio da je bio u Ivanovom domu, pa do detalja opisao njegov kutak: Ovo je istina živa (VIDEO)

Ovome se čak i Ivan nije nadao!

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića, a naredno uključenje je bilo od Miće iz Bora.

- Ja istoriju mnogo volim. Posle smrti druga Tita se nosila još nekoliko godina štafeta. Ja i moja žena, ona me je rekla da idemo da upoznamo Ivana i rekla mi je da je oženjen sa Gocom. On nije imao puno vremena jer je valjda išao na posaop. Goca nas je uslužila, a mene i sa jednom rakijicom. - rekao je Mića.

- Ovo je istina živa. Goca je pravila kolače, a ja sam išao na posao. - rekao je Ivan.

- U hodniku sa desne strane imate spavaću sobu, sa leve kujnu i trpezarija. Imao si još jednu sobu sa leve strane do kujne. - rekao je Mića.

- Istina živa. A kupatilo? - rekao je Ivan.

- Naravno. Moram da gledam kakav je domaćin - rekao je Mića.

- Srneća leđa su bila i čupavci - rekao je Ivan.

- Hteo si da nas prebaciš na autobusku stanicu. Ja sam uhvatio taksi i otišao sam za Bosnu - rekao je Mića.

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Autor: Teodora Mladenović