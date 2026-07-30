Bez ustezanja! Filip otvoreno prokomentarisao odnos Teodore i Bebice, istakao da tu ne vidi perspektivu! (VIDEO)

U novom izdaju emisije ''Narod pita'', gosti voditeljke Ane Radulović bili su Teodora Delić i Filip Đukić.

Teodora Delić je progovorila o Asminu Durdžiću i Maji Marinković s kojima je u veoma lošem odnosu, te je na njihov račun uputila brojne uvrede.

- Teodora, rekla si za Asmina da je Pasmin, da li to aludiraš na to da je Majin pas? - upitala je voditeljka.

- Tako su i sami gledaoci, a i takmičari govorili - rekla je Teodora.

- Zar ne misliš onda na osnovu brige i ponašanja, da to neko može da kaže za Bebicu? Kako si mu se u nekim navratima obraćala - rekla je voditeljka.

- U nekim situacijama bi moglo da se kaže. Maja je ponižavala Asmina, ona je spodoba. Mnogo komentariše tuđ fizički izgled, a kad vidim kako je izgledala pre, ne bi mogla da vređa druge ljude. Videla sam i Takija na pijaci, pa ne bih da kometarišem previše - rekla je Teoodra.

- Što se mene tiče, ja mogu da kažem da Taki ne radi na pijaci, a govori se i neretko da je galantan, tebi je kao prijatelj, kao što ste nekada govorili da ste, kupio brojanicu - rekla je voditeljka.

- Kupio mi je brojanicu, ali ništa više od toga. On se meni predstavljao kao prijatelj - rekla je Teodora.

- Filipe, kako ti gledaš na odnos Teodore i Bebice poslednjih par meseci? - upitala je voditeljka.

- Okej poslednjih par meseci, pre toga, katastrofa - rekao je Filip.

- Da li misliš da sa njene strane postoji ljubav? - upitala je voditeljka.

- Više neka navika. On nju voli više od sebe. Mislim da ljubomora njegova nije dobra, to da gledaš gde neko gleda, to mi je katastrofa. Iskreno, ja sam imao odnos gde mi se sve prebacivalo, ja to nisam mogao - rekao je Filip.

- Teodora je rekla da se vratila u svoj stan, tu živi, da im veza nije idealna - kazala je voditeljka.

- Ne može veza da bude stabilna, ako porodice to ne podržavaju, jednostvano je tako - rekao je Filip.

- Kako se tvojima dopala Aneli? - upitala je voditeljka.

- Pa dobro, ona nije moja devojka, ništa loše nisu rekli - rekao je Filip.

- A Teodora? - upitala je voditeljka.

- Nisam pričao sa njima o rijalitiju - kazao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.